Mania GameStop a revenit! Micii investitori au sanse sa se imbogateasca din nou

Cum a inceput scandalul GME dintre micii investitori si fodurile de investitii

GME a tras dupa ea mai multe actiuni

In sesiunea de tranzactionare de ieri, actiunile au crescut de la putin peste 40 de dolari pana la 91 de dolari, actiunile inregistrand o crestere de peste 103%. Cresterea fulminanta a avut loc in ultima ora de tranzactionare, adica intre 22.00 si 23.00 ora Romaniei.In after-market, actiunile si-au dublat din nou pretul ajungand, la ora redactarii acestui material, la 180 de dolari.Acest lucru da sperante celor care au cumparat in punctul mai scazut al actiunii ca se vor imbogati sau macar ca isi vor inmulti considerabil banii investiti, in timp ce, pentru cei care au cumparat la finele lunii trecute, cand valoarea actiunii era peste 300 de dolari, creste speranta ca vor ajunge sa isi recupereze banii pe care i-au investit.Multe fonduri de investitii aveau pozitie short pe GME (vanzare in absenta - mecanism investitional care permite unui investitor sa vanda actiuni pe care nu le detine. Acesta le imprumuta de la un broker autorizat la un anumit pret si le vinde, in speranta ca le va putea cumpara ulterior la un pret mult mai mic pentru a le returna brokerului, el ramanand cu profitul).In conditiile in care pretul a crescut agresiv, cei care avea pozitie de short pe GameStop au pierdut miliarde de dolari, ceea ce a declansat fenomenul de short squeeze (fenomenul se produce cand cei care au pozitie de short pe o anumita actiune incep sa vanda actiunile respective pentru a-si atenua pierderile, lucru care accelereaza si mai tare cresterea pretului).Unele platforme care au in actionariat astfel de fonduri de investitii au sabotat micii investitori, limitandu-le cumpararea sau vanzarea acestor actiuni pentru a impiedica sangerarea financiara. Fenomenul Reddit , despre care Ziare.com scris in luna ianuarie, se reia si de data aceasta, astfel ca GME iar trage dupa ea mai multe actiuni care sunt apreciate in randul utilizatorilor respectivei retele de socializare. Printre acestea se numara: BlackBerry (BB), AMC (AMC) si Nokia (NOK).In ianuarie, forumul WallStreetBets de pe Reddit numara numai 1,5 milioane de utilizatori, dar dupa ce s-a produs avalansa GME, acesta a crescut la 9,2 milioane si de atunci a stat in stare latenta si a asteptat momentul in care piata va fi favorabila pentru un nou rally financiar