Meme-moneda Dogecoin si-a dublat valoarea in ultima saptamana. A ajuns la 13 centi

Pretul Dogecoin a crescut puternic in data de 13 aprilie in urma unui raliu al investitorilor si a stabilit un nou record ajungand la 0,08 dolari, dar astazi deja a crescut la peste 0,13 dolari, majorarea fiind de 88% in ultimele 7 zile, din care numai in ultimele 24 de ore peste 75%.Chiar daca nu se stie motivul pentru acest raliu in jurul criptomonedei care a aparut in urma unei glume facute pe retelele de socializare, aceasta a ajuns in top 10 monede virtuale, cu o capitalizare de 15,81 de miliarde de dolari, in conditiile in care in ianuarie de abia atingea la 1 miliard de dolari.Cresterea pretului Dogecoin a devenit una dintre cele mai interesante povesti din 2021, in conditiile in care influenceri precum Elon Musk , Snoop Dogg si Mark Cuban sunt mandri membri ai "Dogecoin Army", dupa cum se poate vedea si din numarul mare de tweet-uri legate de DOGE in timeline-ul retelei de socializare.Interesul pentru Dogecoin a inceput sa creasca in mod agresiv in data de 8 aprilie, iar de atunci criptomoneda aproape ca si-a dublat valoarea, potrivit Coin Telegraph. Acum ca toate criptomonedele primesc tot mai multa atentie din partea publicului larg, cu noi semne de adoptare care apar la nivel zilnic, proiecte precum Dogecoin cu comunitati uriase si sustinere de la vedete multi-miliardare sunt "condamnate" sa creasca "pana la Luna".Criptomoneda a fost co-fondata de inginerii de software Billy Markus, de la IBM , si de Jackson Palmer, de la Adobe. Scopul crearii acestei monede a fost acela de a face concurenta Bitcoin, dar mai ales de a ajunge la un public tinta mult mai larg decat principala moneda, in special in randul tinerilor.Asa ca, in 2013, pe 6 decembrie, s-a lansat Dogecoin . Creatorii sai i-au cumparat si domeniul www.dogecoin.com , care in primele 30 de zile a avut peste 1 milion de vizitatori.Billy Markus este cel care a conceput protocolul Dogecoin pe baza altor criptomonede existente precum Litecoin si Luckycoin. Si, in numai trei zile din prima luna a existentei sale, Dogecoin a crescut cu 300%, de la 0,00026 dolari la 0,00095 dolari. Cresterea fulminanta a avut loc intr-o perioada in care Bitcoin nastea noi controverse in piata criptomonedelor.