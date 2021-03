Mesajul lui Elon Musk pe Twitter care a dus la explozia de pret pentru o anumita criptomoneda

In weekend, Musk a anunta ca o sa-si ia un caine din rasa Shiba Inu pentru casa. Cum aceasta rasa este cunoscuta ca fiind emblema criptomonedei Doge, multi dintre urmaritorii multimiliardarului au crezut ca acesta este un nou mesaj criptat prin care Elon Musk anunta ca investeste in Dogecoin.Mesajele de pe Twitter ale lui Elon Musk au contribuit substantial la cresterea in valoare a Dogecoin, aceasta ajungand la un nivel record de 0,08 dolari, lunile trecute. Si chiar daca in acest weekend, moneda a depasit din nou pragul de 0,06 dolari, aceasta s-a retras la 0,05 dolari.Este foarte posibil ca miliardarul sa fi glumit legat de cainele din rasa Shiba Inu sau poate s-a referit la o alta criptomoneda, numita chiar Shiba Inu (SHIB).Cert este ca aceasta a crescut cu 300% dupa anuntul lui Elon Musk, de la 0,00000002 dolari la 0,00000008 dolari. Astazi, respectiva criptomoneda s-a retras spre 0,00000005 dolari.Desi in zilele trecute CEO-ul Tesla a postat mai multe tweet-uri cu aluzie la Dogecoin, aceasta nu s-a miscat prea mult, asa cum o facea altadata. De data aceasta cresterea a fost de doar 4,6% intr-o singura zi.In momentul de fata, ramane de vazut daca miliardarul chiar are de gand sa adauge un nou catel familiei de trei animale pe care o are sau chiar a dat semnal ca este interest de criptomoneda Shiba Inu. Acesta are un caine de talie mare pe nume Gatsby, un caine de talie mica pe nume "Marvin Martianul" si o pisica, Schrodinger.Legat de criptomoneda Shiba Inu, aceasta este aproape invizibila pe radarele investitorilor, avand in vedere faptul ca pe langa valoarea mica a token-ului, capitalizarea monedei este de doar 7 milioane de dolari, infim in comparatie cu Bitcoin care are o capitalizare de 1 trilion de dolari.