Ministerul Finantelor a decis mentinerea unor facilitati fiscale. Ce pot face contribuabilii pana la 31 martie

"Contribuabilii care aveau datorii la buget in 31 martie 2020 pot cere anularea dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale pana la 31 martie 2021, inclusiv, termen care a fost prelungit prin OUG nr. 226/2020.Debitorii care doresc sa beneficieze de amnistierea fiscala prevazuta de OUG nr. 69/2020 trebuie sa achite integral obligatiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 pana la data depunerii cererii pentru anulare, sa achite integral obligatiile fiscale principale si accesorii restante exceptate de la amnistia fiscala si sa depuna toate declaratiile fiscale obligatorii completate corect si conform cu realitatea", a informat Ministerul Finantelor.O alta facilitate fiscala mentinuta de Ministerul Finantelor pana la 31 martie 2021, inclusiv, este esalonarea simplificata, acordata pentru sume de peste 500 de lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, in cazul persoanelor juridice, dispusa prin OUG nr. 181/2020. Contribuabilii care doresc sa beneficieze de aceasta facilitate fiscala trebuie sa solicite acest lucru pana la 31 martie 2021, sa fi depus toate declaratiile fiscale obligatorii completate corect si conform cu realitatea, sa-si fi platit toate obligatiile bugetare restante la data declararii starii de urgenta, sa nu se afle in procedura insolventei sau in dizolvare sau sa i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara.Pot beneficia de esalonarea simplificata si debitorii care beneficiaza deja de esalonare la plata , conform Codului de procedura fiscala. Esalonarea simplificata presupune plata unei dobanzi de 0,01% pe zi de intarziere, jumatate din dobanda uzuala prevazuta de Codul de procedura fiscala, fara constituirea de garantii.De asemenea, prin acelasi act normativ, sfera obligatiilor principale restante pentru care contribuabilii pot beneficia de mecanismul restructurarii prevazut in OG nr. 6/2019 se extinde si la cele restante in perioada 31 iulie-31 decembrie 2020. Celelalte termene prevazute in OG nr. 6/2020 raman neschimbate (termenul-limita pentru notificarea intentiei de a beneficia de acest tip de restructurare a obligatiilor fiscale este 31 martie 2021, iar cel pentru cererea de restructurare este 30 iunie 2021).Citeste si: