Moneda Ripple - momentul adevarului in cateva ore: Scade si mai mult sau va incepe sa creasca

Noi acuzatii de manipulare a pietei

De unde a inceput decaderea Ripple si XRP

Moneda virtuala s-a tranzactionat in jurul a 0,60 de dolari, pana cand au venit primele vesti dinspre SEC in care se anunta ca, inainte de pre-procesul care incepe pe 22 februarie, nu s-a ajuns la nici o intelegere desi a exista o intalnire intre avocatii celor doua parti.Imediat dupa aceasta veste, XRP a scazut la 0.50 de dolari, iar acum se tranzactioneaza undeva la 54 de centi.Documentul care a dus la deprecierea criptomonedei detinute de Ripple este o scrisoare comuna depusa in fata judecatoarei Analisa Torres de la Curtea Districtuala SUA pentru Districtul Sudic din New York."Avocatii partilor s-au intalnit, s-au consultat si, dupa ce au discutat anterior despre solutionare, nu cred ca exista o perspectiva de solutionare in acest moment. Cu toate acestea, partile vor notifica cu promptitudine Curtea daca se ajunge la o solutie de principiu cu privire oricare dintre inculpati", se arata in scrisoarea de descoperire, potrivit Crypto. Scrisoarea de descoperire a inclus, de asemenea, planurile SEC de a cauta un fond de depunere extins dincolo de cele zece prevazute de legea federala. Potrivit scrisorii, Comisia este interesata de doua memorii primite de Ripple si de cofondatorul Chris Larsen care contin avertismente ca XRP ar putea fi considerat un contract de investitii.Dupa acuzatiile din decembrie care au inceput procesul impotriva Ripple, acum SEC vine cu noi acuzatii la adresa conducerii companiei pe care o invinuieste ca a manipulat pretul XRP prin vanzarea accelerata sau incetinita a criptomonedei, atunci cand aceasta avea interese.Pe 18 februarie, SEC a reiterat faptul ca Ripple, cofondatorul Christian Larsen si presedintele consiliului de administratie al Ripple, Brad Garlinghouse, au incalcat legile valorilor mobiliare, inca din 2013."Din 2013 pana acum, acuzatii au vandut peste 14,6 miliarde de unitati din moneda digitala numita XRP in schimbul a cash sau sau alte active, in valoare de peste 1,38 miliarde de dolari pentru a finanta Ripple si pentru ai imbogati pe cei doi, Larsen si Garlinghouse", se arata in noile acuzatii venite dinspre SEC.SEC a intentat proces companiei Ripple, in decembrie 2020, acuzand compania si pe cei doi numiti mai sus ca au incalcat legile federale cu privire la activele mobiliare.Inainte de asta, avocatii SEC spun ca firma Ripple si cofondatorul Chris Larsen au primit doua notificari legale.In acestea, erau anuntati ca XRP ar putea sa fie considerat contract de investitie si prin urmare activ mobiliar, deci intra sub legile federale ale valorilor mobiliare.Ripple a raspuns cu un refuz, ignorand notificarile si, mai mult, a acuzat ca cererea SEC este lipsita de orice temei legal.Pana la acest proces, XRP ajunsese la un varf de valoare de 3,29 de dolari, in 2018, iar in decembrie, dupa ce toata piata criptomonedelor si actiunilor incepuse sa-si revina, XRP se indrepta spre un 0,80 de dolari si nu parea ca se va opri prea curand.