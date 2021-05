Cat timp dintr-un an munceste degeaba un roman

Statul abuzeaza de angajati

Potrivit analistului economic, Adrian Negrescu, in Romania, muncim mai mult pentru stat, decat pentru noi. Din castigul nostru, cei mai multi bani ajung in buzunarul statului, prin taxele pe salariu si prin cele indirecte, precum TVA si accize."In 2021, de exemplu, ca sa platesti un salariu de 3.000 de lei, va trebui sa mai dai statului inca 2.243 de lei, adica 42,7% din bani ( asigurari sociale, asigurari de sanatate, impozit pe venit si contributie asiguratorie pentru munca). La aceste taxe se mai adauga TVA-ul pe care oamenii il platesc pentru orice produs sau serviciu si accizele pe care le platim prin pretul carburantilor, tutunulului, bauturilor alcoolice etc", ne-a declarat Negrescu.Daca din cei 3.000 de lei mai are si o rata la casa, de 1200 de lei, cam cat ii permite banca sa se indatoreze pe o perioada de 30 de ani, din cei 36.000 de lei net pe care-i castiga cu chiu cu vai, la banca se mai duc 14.400 de lei. Adica, din totalul de salariu brut, de peste 62.500 de lei aproape un sfert merg acolo. Asta inseamna ca munca lui renumerata brut pe aproape 3 luni se duce pentru casa.Astfel, plata pe munca unui roman se duce 5 luni la stat si alte 3 luni la banca, ceea ce inseamna ca pentru munca sa din 4 luni el trebuie sa supravietuiasca un an intreg. Din munca pe aceste patru luni, romanul isi cumpara alte produse si are alte cheltuieli care sunt in continuare impozitate sau accizate de stat.Acesta spune ca, in loc sa stimuleze firmele sa angajeze mai multi oameni, prin facilitati fiscale, prin reducerea acestei poverii fiscale, in loc sa lase "gura de oxigen" necesara pentru a creste salariile, statul prefera sa le impoziteze la sange, pentru ca doar asa stie sa atraga bani la buget."Sufocate de taxe, multe dintre firme, mai ales din zona IMM-urilor, slab capitalizate si insuficient dezvoltate pentru a putea lua credite de la banci , aleg, astfel, sa plateasca la negru, facand astfel o economie de minim 40% din bani", a mai afirmat analistul economic.Negrescu opineaza ca e un cerc vicios din care nu vom iesi decat cu masuri curajoase, cu reduceri de taxe si deduceri fiscale, menite sa ajute mediul de afaceri sa faca angajari, alaturi de legi precum cea a leasingului de personal - adica sa permiti firmelor sa isi imprumute angajatii atunci cand nu au nevoie de ei catre alte companii - sau facilitati pentru firmele care organizeaza cursuri de pregatire pentru angajati etc."Altfel, romanii vor continua sa vada Occidentul drept singura solutie pentru un salariu mai bun. Iar in Romania, firmele vor aduce din ce in ce mai multi pakistanezi, indieni si nepalezi, consecintele sociale fiind inerente", a conchis specialistul.