O jucatoare de tenis si-a vandut pielea, la propriu, drept NFT, noua moda de facut bani, dupa criptomonede

Ce este NFT si cum functioneaza

In timp ce unii vand colectii de pictura, melodii, sau alte astfel de bunuri unice, Oliynykova a decis sa-si "puna pielea la bataie".La mai putin de sase zile de cand si-a vandut sectiunea de piele dintre umar si cot pe cea mai cunoscuta piata de NFT-uri, OpenSea, jucatoarea de tenis din Croatia, a vandut si-a vandut bucata de piele pentru 5.000 de dolari. Se poate spune ca acest lucru nu este nou, avand in vedere ca parti ale corpului au mai fost folosite pe post de spatiu de reclama inca din 2000.Construit pe blockchain-ul Ethereum, piata OpenSea foloseste pentru licitatie nu dolari, ci Ethereum. Tokenul criptografic pus la vanzare de Oliynykova s-a vandut cu 3 Ethereum, care la data vanzarii valorau 5,415 dolari.Potrivit BTC Peers , intr-o discutie cu reporterii, jucatoare profesionista de tenis a declarat ca respectivul cumparator, utilizatorul JumpHigh, poate comanda un tatuaj, fie o opera de arta temporare pentru acea sectiune de brat.Aceasta a jurat ca va afisa lucrarea de arta sau tatuajul la fiecare meci de tenis pe care-l va juca. Potrivit Oliynykovai, chiar daca are o cariera la inceput de drum, sigur o vom vedea calatorind in intreaga lume pe la toate turneele de tenis mondiale.Non Fungible Token (NFT) este un jeton criptografic pe un anumit blockchain, in cazul de mai sus, se foloseste blockchainul Ethereum. Acesta este un activ unic, spre deosebire de Bitcoin care este jeton fungibil, adica nu este unic.Spre exemplu, faimoasa picture Mona Lisa poate fi un token non-fungibil pentru ca este unica. Astfel ca, NFT-urile nu sunt interschimbabile, ele pot actiona ca dovada a autenticitatii si a proprietatii in domeniul digital.Majoritatea NFT-urilor fac parte din blockchain-ul Ethereum. Ethereum este o criptomoneda, dar blockchain-ul sau accepta si aceste NFT-uri, care stocheaza informatii suplimentare care le fac sa functioneze diferit de, sa zicem, o moneda precum Ethereum.