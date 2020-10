ANAF a declansat operatiunea "Mercur". E cea mai ampla actiune de verificare a magazinelor online suspectate de frauda

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a declansat operatiunea, cea mai ampla actiune de verificare a veniturilor nedeclarate obtinute din comertul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comert si a numarului foarte mare de sesizari primite, in special pentru nereguli privind imposibilitatea de a beneficia de garantie in lipsa documentelor fiscale.Din analizele preliminare, s-a observat ca, odata cu cresterea exponentiala a vanzarilor online prin platforme cu reputatie si standarde ridicate, s-a intensificat si comertul cu marfuri contrafacute sau operate de firme fantoma, in special prin intermediul unor persoane fizice sau site-uri paravan, care opereaza pe perioade scurte", arata ANAF.Mai mult decat atat, diversificarea marilor operatori, prin lansarea unor marketplace, a reprezentat o oportunitate pentru firmele sau persoanele care comercializau produse fara a fiscaliza veniturile sau care vindeau produse contrafacute, spun inspectorii.In prima etapa, inspectorii antifrauda au analizat peste doua milioane de vanzari online de bunuri livrate prin curier si a inceput verificarea a peste 500 dintre clientii firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrari cu plata "ramburs" sau in conturi bancare.Monitorizarea si analiza comertului din marile centre angro, achizitiile din UE si importurile extracomunitare cu vanzarile on line si a livrarilor cu incasare "ramburs" sau plata online realizate de firmele de curierat rapid au evidentiat tipologii de actiune, in principal de catre persoane fizice care cumpara produse la preturi subevaluate, pe care le vand en-detail online si incaseaza de la cumparatori contravaloarea, fara plata obligatiilor fiscale.Furnizorii acestor persoane fizice achizitioneaza intracomunitar sau importa bunurile prin firme proprii sau intermediare, care sunt apoi "lichidate" dupa finalizarea formalitatilor de vamuire, precizeaza conducerea ANAF."ANAF va initia, in perioada imediat urmatoare, actiuni de control in vederea recuperarii taxelor si impozitelor datorate, acolo unde este cazul, prin masuri si proceduri fiscale. ANAF recomanda tuturor comerciantilor si face un apel catre persoanele fizice sau juridice, care au realizat vanzari cu livrare prin curierat, sa se asigure ca au achitat toate obligatiile fiscale datorate bugetului de stat", arata ANAF.De asemenea, pentru a evita sanctiunile si impunerile legale, cei care au omis sa-si declare veniturile obtinute o pot face in perioada imediat urmatoare, prin conformare voluntara, si astfel vor putea beneficia de toate facilitatile fiscale aplicabile pentru a intra in legalitate, ceea ce va duce si la evitarea calcului de penalitati.Operatiunea "Mercur" va continua in ritm accelerat si va fi extinsa pentru asigurarea fiscalizarii incasarilor provenite din vanzarile on line de bunuri si servicii, precizeaza ANAF.