Orban, despre pensia minima: "Fireste ca va fi marita. Vom vedea cu cat"

"Fireste ca va fi marita (pensia minima - n.r.). Cu cat? Vom vedea pentru ca eu v-am spus: cresterea pensiilor trebuie sa fie in acord cu niste indicatori economici - cresterea economica, rata inflatiei. Noi vrem sa crestem pensiile si in acelasi timp sa crestem puterea de cumparare a pensiilor, doar in baza unei dezvoltari economice care se bazeaza pe cresterea economica serioasa", a afirmat Orban.Citeste si: VIDEO Premierul Ludovic Orban: "Vineri va fi prezentata Strategia nationala de vaccinare anti-COVID" Citeste si: VIDEO Orban, despre recomandarea Comisiei Europene: Slujbele in Romania se pot desfasura, respectand masurile de protectie sanitara