Pe ce se duc banii publici din Bucuresti. Primaria Capitalei a cheltuit, anul trecut, 132 de milioane de lei pentru salariile functionarilor

Iata cum au fost platiti angajatii din primariile de sectoare

Aceasta suma este cu peste 28% mai mare fata de cea raportata in urma cu patru ani. In 2016, Primaria capitalei cheltuia 39, 8 milioane de lei.Din banii cheltuiti cu personalul, 107 milioane de lei reprezinta cheltuielile cu salariile de baza (cu 23,3% mai multe fata de 2016). Alte peste 12 milioane de lei sunt sporuri pentru conditiile de munca, un procent aproape dublu fata de anul 2016.O noutate o constituie indemnizatiile pentru hrana. In anul 2019 fiind acordate pentru prima data astfel de bonificatii. Valoarea acestora s-a ridicat la 3,2 milioane de lei.Peste 2,8 milioane de lei (cu 48,28% mai mare fata de 2016) au mers in "alte drepturi salariale".De asemenea, peste 2 milioane de lei au fost indemnizatii pentru persoane din afara primariei. 23 de mii de lei au fost cheltuiti pe alte sporuri.De asemenea, anul tecut au fost acordate si vouchere de vacanta pentru angajatii primariei, in valoare de 1,4 milioane de lei. In 2018, valoarea totala a acestor cheltuieli salariale in natura se ridica la 95.000 de lei, iar in 2017 erau acordate vuchere de vacanta de 1,1 milioane de lei.Primaria Sectorului 1 a avut 38 de milioane de lei cheltuieli de personal, cu 15,15% mai mari fata de 2016Primaria Sectorului 2 a cheltuit 41 de milioane de lei cu angajatii (cu 19,47 mai mari fata de 2016)Primaria Sectorului 3 a cheltuit 73 de milioane de lei cu personalul, in 2019, cu 6, 74 mai multi bani fata de 2016.Primaria Sectorului 4 a cheltuit 48 de milioane de lei pentru salariile angajatilor, cu 15, 16 % mai mult fata de anul 2016Primaria Sectorului 5 a scazut costurile cu personalul, in 2019. Rapoartele arata ca 43.6 milioane de lei au fost cheltuite pentru angajati, mai putin cu 2,2% ca in 2018 cand au fost raportate cheltuieli de 44,6 milioane de lei cu personalul.Primaria Sectorului 6 a avut cheltuiei de personal de 22,5 milioane de lei, cu 19% mai mari fata de 2016.