Pensia de stat va fi 32% din ultimul salariul, doar in anumite conditii

Pensia de la stat, la 32% din ultimul salariu

"Calculele studiilor noastre arata ca dupa inflatie romanul mediu primeste, in termeni reali, de la pensia publica aproximativ jumatate din ceea ce contribuie in termeni reali. Intr-o lume fara pensii private ar trebui sa ne asteptam la 32% din ultimul salariu, pensie. Intr-o lume cu pensii private, cu 6% contributie, ar trebui sa ajungem undeva la 45%", a mentionat Cristian Popa.Acesta afirma ca sistemul public de pensii, din pacate, nu va putea plati pensii decente romanilor in viitor, din cauza evolutiilor demografice si a inversarii piramidei varstelor, lucruri care se combina cu faptul ca acest sistem nu acumuleaza active, nu acumuleaza capital, nu aduna bani undeva si investeste.Sistemul se bazeaza, mai degraba, pe contributiile celor din campul muncii pentru a plati pensiile celor care sunt in varsta de pensionare, deci, cumva, se bazeaza pe faptul ca pensiile noastre vor fi platite din contributiile generatiilor viitoare."Generatia noastra ar putea primi pensie publica de la stat de aproximativ 32% din ultimul salariu ceea ce pe standarde globale este destul de putin. Daca am avea 6% din salariul brut contribuit la sistemul de Pilon II pentru tot stagiul de cotizare am vorbi de o pensie crescuta de la 32% cat spuneam in scenariul doar cu sistem public la 45% din ultimul salariu, o crestere consistenta am putea spune", a mai declarat Cristian Popa.Avand in vedere realitatea in care traim, cele doua sisteme functioneaza cel mai bine impreuna."Este greu sa ne imaginam in prezent un sistem doar de Pilon II, la fel cum nu este bine sa ne gandim la un sistem doar de Pilon I. Pe termen lung, Pilonul II poate degreva Pilonul I de problemele structurale: imbatranire, emigratie, inversarea piramidei, de faptul ca nu acumuleaza active, insa pe termen scurt si mediu si fara aceasta acumulare de capital, parintii si bunicii nostri au si ei dreptul la o pensie decenta", a mai afirmat economistul.Potrivit lui, pentru asta exista Pilon I si avem in continuare nevoie de el."Deci credem ca un mix intre cele doua sisteme este ideal in prezent. Pentru noi, cei tineri, pensiile private sunt mai mult o obligatie fata de seniori", a mai spus Cristian Popa.