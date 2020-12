Ce trebuie sa facem pentru a incasa o pensie de 4.000 de lei. Valoarea cotizatiilor lunare in functie de varsta

Economisire de la 25 de ani

Din acest motiv, Ziare.com s-a gandit sa faca niste calcule pentru a-ti arata cam cat va trebui sa contribui pentru o pensie privata facultativa daca vrei sa ajungi ca la pensionare sa te bucuri, numai din aceasta componenta, de o pensie consistenta.Asa ca o sa facem calcule pentru cei mai tineri dintre noi pana la cei mai batrani pentru a vedea cat de viabile sunt aceste strategii de economisire sau investire in viitorul nostru indepartat.Pentru inceput, daca vrei sa iesi la pensie la 65 de ani si ai 25 de ani, atunci va trebui sa pui deoparte, lunar, in jur de 420 de lei. Potrivit calculatoarelor online, prin care va puteti calcula pensia privata facultativa, de aceasta suma aveti nevoie pentru a ajunge la o pensie de 4.000 de lei pe luna.In schimb, daca mergi pe un plan de economii , prin care sa economisesti acesti bani timp de 40 de ani, vei ajunge la o suma de aproape 500.000 de lei, din care 200.000 de lei sunt banii economisiti, iar restul de aproape 300.000 de lei reprezinta suma stransa din dobanzi, in cazul in care mergem pe un randament de 4% pe an. La un randament anual de 6%, suma ta se va duce, dupa 40 de ani, la peste 840.000 de lei.Daca ai 30 de ani si te-ai hotarat sa nu mai astepti pensia de la stat si vrei sa strangi bani albi pentru zile negre, atunci vei avea nevoie de o suma lunara de 515 lei, in 35 de ani de economisire pentru a te bucura de pensia privata de 4.000 de lei.In schimb, daca mergi pe un plan de economisire (ceea ce este diferit de cotizatia la o pensie privata facultativa), la 65 de ani vei fi strans 470.000 lei, din care aproape 215.000 contributiile tale lunare, iar restul de 255.000 bani proveniti din randamentul anual de 4%. Si daca mai marim dobanda cu un singur procent pe an, atunci banii pe care-i vei strange pana la pensionare ajung la suma de 590.000 lei.Dupa 35 de ani, se presupune ca deja ti-ai pus viata in ordine, asa ca asigurarea unui trai bun pentru varsta a treia ar trebui sa fie printre prioritati. Din acest motiv, de la 35 de ani vei mai avea de cotizat doar 30 de ani, asa ca suma care trebuie economisita in cazul tau se ridica la 645 de lei lunar.Si daca alegi un plan de economisire cu un randament anual de 4%, atunci vei strange putin sub 450.000 de lei, din care 232.000 vor fi contributiile tale, iar restul de 218.000 vor fi dobanzile. Dupa aceasta varsta, dupa cum ai observat, cumulul dobanzilor incepe sa devina mai mic decat cel al contributiilor. De aici, cu cat vei inainta in varsta cu atat bonificatiile tale vor fi mai mici.De la aceasta varsta efortul financiar devine unul dificil, pentru ca va trebui sa ai o contributie lunara constanta de 870 de lei, timp de 25 de ani pentru a ajunge la pensia de 4.000 de lei. Dar daca, sa spunem, ai deja stransi 20.000 de lei in acest cont, efortul tau financiar se va reduce cu 100 de lei, adica va trebui sa contribui cu doar 775 de lei lunar.In cazul unui plan de economisire la care contribui cu 870 de lei, lunar, timp de 25 de ani, iar randamentul anual este de 4%, suma stransa ajunge aproape de 450.000 de lei, din care 261.000 reprezinta doar cotizatia ta lunara.Mai ai 20 de ani pana iesi la pensie, si daca te gandesti ca ar trebui sa ai si o pensie privata facultativa, atunci economisirea ta pe luna ar trebui sa se ridice la 1.160 de lei pentru a ajunge la acea remuneratie de 4.000 de lei.Mergand pe un plan de economisire in care sa pui lunar aceasta suma, timp de 20 de ani, nu iti va aduce la pensionare decat o suma de 425.000 de lei, din care doar 150.000 reprezinta bonificatia.Daca ai ajuns la aceasta varsta si iti permiti sa pui deoparte 1.670 de lei lunar, poate castigi atat de bine incat pensia sa nu mai fie o problema prea mare pentru tine, din punct de vedere financiar. Dar ca sa ajungi la o pensie privata facultativa de 4.000 de lei, cam atat va trebui sa economisesti lunar.Daca mai ai 10 ani pana la pensionare si vrei sa pui ceva bani "la ciorap", nu prea mai este rentabil. Pentru ca pentru a avea o pensie de 4.000 de lei de la 65 de ani, va trebui sa incepi sa cotizezi lunar, de acum, cate 2.735 de lei, adica de vreo 7 ori mai mult, daca te-ai fi apucat sa economisesti cand aveai 25 de ani.