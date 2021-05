Statul te lasa sa cumperi 6 ani in campul muncii pentru pensie, dar vrei pensie la stat sau privata? Iata care e mai avantajoasa

Ce pensie ai avea in functie de contributie

In felul acesta, daca vreti sa va bucurati de o pensie intreaga de la stat, puteti cotiza pana la cel mult 72 de luni cate un sfert din salariul minim pe economie. Cum acesta este, in 2021, de 2.300 de lei, asta inseamna cu puteti cumpara pana la 72 de luni la costul de 575 de lei pe luna, adica sa dati 41.400 de lei (sau 6.900 de lei pe un an), casei de pensii pentru a putea beneficia de o pensie intreaga, daca aveti si restul anilor necesari."Contractul de asigurare sociala se incheie doar in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate incheia contract sunt perioadele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare", potrivit ordonantei.Potrivit calculatoarelor online, care au integrate datele oficiale, daca veti contribui o viata intreaga la casa de pensii si veti ramane cu salariul minim din prezent, cel de 2.300 de lei, dupa ce veti iesi la pensie veti avea parte de o remuneratie cuprinsa intre 540 si 600 de lei.Pe de alta partea, cum nu este la indemana oricui sa dea 41.400 de lei, multi se gandesc daca nu cumva exista alternative mai bune pentru utilizarea acestei sume.In acest sens, spre exemplu, daca ar fi sa spunem ca mai avem 10 ani pana la pensie, si impartim aceasta suma in 120 de rate lunare (10 ani de pensie), pentru Pilonul III de pensii, adica cel de pensii private facultative, rezultatele sunt surprinzatoare.Calculatoarele de pensii merg pe ideea ca randamentul in termeni reali, ai fondului de pensii este de 1%, dar in realitate acesta este mult mai mare. Mai mult, se merge pe o speranta de viata de 77 de ani, pe cand in Romania aceasta a scazut la 75,4 ani.Dar mergand pe parametrii calculatoarelor de pensii, rezulta ca impartind suma de 41.400 de lei in 120 de rate egale si contribuind la Pilonul III, la pensie veti avea parte de o remuneratie de 649 de lei. Adica ceva mai mare decat ce va poate da statul.Dar, este de mentionat faptul ca statul va da acea pensie pentru tot restul vietii, chiar daca este mai mica, in timp ce pentru Pilonul III calculul este facut pentru doar 12 ani de viata dupa pensionare.De asemenea, mai trebuie mentionat ca si in conditiile in care ati alege Pilonul III, pentru contributie, veti avea parte de aceasta pensie privata si de o pensie partiala de la stat..