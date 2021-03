Ce salariu trebuie sa ai in urmatorii ani pentru a beneficia de o pensie privata de 2.500 de lei pana la 85 de ani

Pensie de 2.500 de lei pentru 20 de ani

Randament al fondului de pensii de 5%

Femeie si barbat de 40 de ani

Femeia si barbat - 35 de ani

Mentionam ca toate calculele pe care le vom face in cadrul acestui material sunt estimari bazate pe anumiti parametri actuali ficsi sau predictivi pentru a va face o idee despre ce va asteapta la batranete.Acesta fiind spuse, daca sunteti un barbat de 45 de ani, care ar urma sa iasa la pensie in 2041, adica peste 20 de ani si vreti sa mai beneficiati de o pensie privata inca 20 de ani, alaturi de pensia de la stat, atunci pregatiti-va sa fiti descurajat.Potrivit calculatoarelor online, daca vreti sa aveti o pensie privata de aproape 2.500 de lei timp de 20 de ani, de la 65 de ani incolo, atunci va trebui sa cotizati catre fondul de pensii, lunar, cate 825 de lei.Acesti 825 de lei reprezinta acel procent de 3,75% contributie lunara din salariul brut.Contributia aceasta ar fi trebui sa fie deja de ani buni circa 6%, dar statul a preferat sa nu-si respecte promisiunea facuta la momentul aparitiei sistemului de pensii private obligatorii.Astfel ca, pentru a contribui cu acesti 825 de lei la fondul de administrare a pensiei private ar trebui sa aveti un salariu brut de 22.000 de lei.In calculul pentru aceasta estimare am considerat ca deja aveti in cont 100.000 de lei stransi pentru pensionare. Ca un element in plus, daca aveati in cont doar 20.000 de lei, pentru a ajunge la pensia de 2.500 de lei, ar fi trebuit sa aveti un salariul de 36.000 de lei, iar contributia sa se ridice la 1.350 de lei lunar.Tot in acest calcul am estimat un randament al fondului de pensii de 5% pe an si am mentinut contributia lunara la 3,75%. Daca spre exemplu, randamentul anual al fondului de pensii este de 7% atunci pensia dumneavoastra s-ar duce la 3400 de lei.In cazul unei femei care este nascuta in acelasi an (1976), adica are acum 45 de ani, si are deja acumulati in cont 100.000 de lei, aceasta va iesi la pensie cu 2 ani mai devreme, adica in 2039.In aceste conditii, in care randamentul este de 5%, iar contributia de 825 de lei, pensia ei va fi de aproape 2.200 de lei.Pentru a ajunge la o pensie de 2.500 de lei, in 2039, ea va trebui sa cotizeze lunar 1050 de lei si sa aiba un salariu brut de 28.000 de lei pana la pensionare.Daca sunteti o femeie de 40 de ani care ar urma sa iasa la pensie in 2044 si aveti in cont acei 100.000 de lei, deja acumulati, pentru a ajunge la o pensie privata de 2.500 de lei pentru 20 de ani va trebui sa aveti un salariu de 15.000 de lei, din care sa cotizati lunar 560 de lei. Asta in cazul in care fondul de pensii ar avea un randament anual de 5%. La unul de 7% pensia va fi de peste 3.600 de lei, dar daca este de doar 4%, atunci pensia va scadea la 2.000 de lei.In cazul unui barbat de 40 de ani, pentru o pensie privata asemanatoare, salariul brut va trebui sa fie 11.500 de lei, iar contributia de 431 de lei, in timp ce randamentul se va pastra la 5%. Acesta va iesi la pensie in 2046. La un randament de 7%, pensia lui va urca la 3.800 de lei.Pentru cei tineri, o pensie privata decenta va fi mai usor de atins pentru va este nevoie de un salariu brut mult mai mic. Astfel ca, in cazul unei femei de 35 de ani, venitul brut ar trebui sa fie de 7.500 de lei, iar contributia de 280 de lei, mergand pe parametri scrisi mai sus. Daca in loc de 5%, randamentul ar fi de 6%, atunci pensia acesteia ar creste la peste 3.200 de lei.Daca vorbim de un barbat de 35 de ani, atunci salariul sau brut pentru urmatorii 30 de ani ar trebui sa fie de 5.000 de lei, iar contributia la pensia privata de 190 de lei. Dar trebuie retinut ca va trebui sa aiba deja o suma de 100.000 de lei in cont, ceea ce este putin probabil. Pentru ca ar fi insemnat sa fi lucrat deja de la 25 de ani si sa cotizeze lunar cate 700-800 de lei. Iar pentru a cotiza atat de mult salariul sau in ultimii ani ar fi trebuit sa fie cel putin 4 ori mai mare.Astfel ca, daca ar fi acumulat suma de 50.000 de in cont, pentru a ajunge la o pensie privata de 2500 de lei, acesta ar trebui sa aiba acum un salariu de 12.500 de lei. In cazul unei femei de aceeasi varsta, salariul ar fi trebuit sa fie de 15.000 de lei.