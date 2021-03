Ce pensii "de sacrificiu" vor avea primii beneficiari ai Pilonului II, cumulate cu Pilonul I

Pensii "de sacrificiu" sau pensii de nimic

Nici vestile legate de pensia de la stat nu sunt prea bune

Sistemul privat de pensii a fost implementat in 2008, iar pe atunci se vorbea de o contributie ceva mai mare fata de cea care este acum pentru Pilonul II de pensii.Astfel ca, atunci planul era ca din 2008, sa se transfere 2 puncte procentuale din cele 25% care se vireaza la CAS. Ar fi trebuit sa creasca cu cate jumatate de punct procentual pe an, pana cand in 2016 aceasta s-ar fi stabilizat la 6%, restul de 19% urmand sa intre in continuare pentru pensiile de pe Pilonul I.Acest lucru nu s-a intamplat, iar acum, contributia la Pilonul II, pare o descurajanta concesiune facuta de fiecare Guvern din 2008 incoace. In momentul de fata aceasta contributie este la 3,75%, mult sub ce promisesera guvernantii inainte de criza financiara mondiala.Potrivit lui Mihai Seitan , cel care a realizat legea cu privira la implementarea sistemului de pensii private, cei care vor iesi primii la pensie si vor beneficia de Pilonul II, nu vor avea decat o cota de 20-25% din venituri. Iar la acestea se mai adauga inca 40% ce vin dinspre pensia de stat, conform Adevarul. Calculatoarele de pensii private obligatorii arata ca pentru un barbat care avea 45 de ani in 2008 si a cotizat la sistemul de pensii astfel incat acum a cumulat 12.000 de lei, lucrurile nu arata prea bine.La un salariu brut de 3.000 de lei, cu o cotizatie de 3,75% pe an, in care anul de pensionare este 2028, pensia venita dinspre sistemul de pensii private obligatorii va fi undeva in jurul a 260 de lei, dar numai daca de-a lungul anilor fondul de administrare a avut un randament de 7%.La un venit brut de 4.000 de lei, pensia dinspre Pilonul II mai creste pana la 300 de lei. De mentionat ca am calculat ca suma pe care o va primi cel care a contribuit a fost defalcata pe o perioada de 10 ani. Dupa aceasta perioada, pensionarul va trebui sa se bazeze numai pe ce va primi de la stat.Pe de alta parte, potrivit analistului financiar Cristian Popa, pensia de la stat va fi de aproximativ 32% din ultimul salariu."Calculele studiilor noastre arata ca dupa inflatie romanul mediu primeste, in termeni reali, de la pensia publica aproximativ jumatate din ceea ce contribuie in termeni reali. Intr-o lume fara pensii private ar trebui sa ne asteptam la 32% din ultimul salariu, pensie. Intr-o lume cu pensii private, cu 6% contributie, ar trebui sa ajungem undeva la 45%", afirma recent Cristian Popa.Conform expertului, sistemul public de pensii, din pacate, nu va putea plati pensii decente romanilor in viitor, din cauza evolutiilor demografice si a inversarii piramidei varstelor, lucruri care se combina cu faptul ca acest sistem nu acumuleaza active, nu acumuleaza capital, nu aduna bani undeva si investeste.Sistemul se bazeaza, mai degraba, pe contributiile celor din campul muncii pentru a plati pensiile celor care sunt in varsta de pensionare, deci, cumva, se bazeaza pe faptul ca pensiile noastre vor fi platite din contributiile generatiilor viitoare."Este greu sa ne imaginam in prezent un sistem doar de Pilon II, la fel cum nu este bine sa ne gandim la un sistem doar de Pilon I. Pe termen lung, Pilonul II poate degreva Pilonul I de problemele structurale: imbatranire, emigratie, inversarea piramidei, de faptul ca nu acumuleaza active, insa pe termen scurt si mediu si fara aceasta acumulare de capital, parintii si bunicii nostri au si ei dreptul la o pensie decent", a mai afirmat economistul.Potrivit lui, pentru asta exista Pilon I si avem in continuare nevoie de el.