Peste 200 de oameni din China au devenit miliardari, pe fondul pandemiei de COVID-19. Topul celor mai bogati oameni din lume

Numarul miliardarilor chinezi aproape ca s-a dublat in ultimii cinci ani. China detine cei mai multi miliardari, 1.058, fiind urmata de SUA, cu 696, iar apoi de India, cu 177, potrivit Digi24.ro Cu toate ca pandemia de COVID-19 a lovit intreg globul, 421 de miliardari noi au aparut in lume , in anul 2020. Elon Musk este cel mai bogat om din lume, cu o avere de 197 de miliarde de dolari. Pe locul doi este Jeff Bezos, seful companiei Amazon, cu o avere de 189 de miliarde de dolari.Pe locul trei este Bernard Arnault, seful LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton SE, cu o avere de 114 miliarde de dolari.Urmeaza Bill Gates Microsoft ) si Mark Zuckerberg ( Facebook ).Cea mai bogata femeie din lume este Alice Walton, sefa Walmart, cu o avere de 74 de miliarde de dolari.