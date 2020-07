Peste 22 de milioane de lei au intrat in buzunarul angajatilor Administratiei Strazilor din Bucuresti. Pe ce a mai cheltuit banii compania din subordinea Primariei Capitalei

Branza telemea pentru angajatii Administratiei Strazilor

Cu ce se ocupa Administratia Strazilor din Bucuresti

Cheltuielile cu salariile angajatilor de anul trecut au fost de 21 milioane de lei, mai mare cu aproape 2 milioane fata de aceasta categorie de cheltuieli din anul 2018 si de 2,4 ori mai mare fata de suma cheltuita in acest scop in anul 2016, conform datelor centralizate pe platforma Bucuresti Open Budget Tot anul trecut, angajatii de la Adinistratia Strazilor din Bucuresti au primit vouchere de vacanta in valoare de 479.300 de lei.Alte 318 mii de lei au fost platite drept despagurbiri civile. De asemenea, au fost cheltuiti 317 mii de lei pe ajutoare socialeAdministratia Strazilor Bucuresti a incheiat in luna aprilie un contract care ridica semne de intrebare.In luna mai, Administratia Strazilor Bucuresti a cumparat 6,2 tone de telemea de vaca pentru 130 de angajati, in valoare de 157.248 de lei.Conform caietului de sarcini, telemeaua a fost cumparata pentru "protectia salariatilor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru".Contractul este valabil pana la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire.Potrivit informatiilor de pe site-ul aspmb.ro , Administratia Strazilor Bucuresti este serviciu public de interes local al Municipiului Bucuresti, organizat ca institutie publica cu personalitate juridica.Are ca obiect de activitate constructia de noi poduri si pasaje, administrarea, intretinerea si reabilitarea retelei stradale, a podurilor si pasajelor rutiere supra si subterane existente, precum si a lucrarilor de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de dirijare si semnalizare rutiera (semaforizare, indicatoare si marcaje rutiere), construirea, amenajarea si exploatarea parcajelor publice de utilitate generala pe teritoriul Municipiului Bucuresti, conform hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti.