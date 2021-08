Magnetismul criptomonedelor, temă fierbinte pe piața financiară în această toamnă. Cum se propulsează Facebook în universul activelor digitale

Am văzut că bitcoin a atins un nou record după mai multe luni, se poartă discuții de reglementare cu impact mare asupra industriei și mai multe achiziții instituționale de la companii importante. Este, realmente, un subiect fierbinte nu numai în rândul mediului de business, ci și rândul oamenilor, în general, de la investitori de calibru (remarcăm impactul pe care îl au declarațiile lui Elon Musk asupra pieței de criptomonede) până la elevul de liceu care are cont de Facebook În multe privințe, prima jumătate a anului 2021 a fost ca o „mare descoperire”, este de părere șeful dezvoltării globale Gemini, un cunoscut schimb de criptomonede, Dave Abner, potrivit time.com. „Se acordă o atenție imensă industriei cripto, în acest moment.”Dar industria este doar la început și evoluează constant, sunt de părere specialiștii în domeniu. Este dificil de prezis în ce direcție se îndreaptă lucrurile pe termen lung, dar în următoarele luni experții sunt canalizați pe subiectele de interes, de la reglementare până la adoptarea instituțională a plăților cu monede virtuale pentru a încerca să obțînă o mai bună înțelegere a pieței.Parlamentarii din Washington D.C. și din foarte multe state încearcă să afle cum să stabilească legi și linii directoare pentru a face activele digitale mai sigure pentru investitori și mai puțin atrăgătoare pentru infractorii cibernetici.„Reglementarea este probabil una dintre cele mai mari surplusuri din industria cripto la nivel global”, spune șeful Amber Group, o firmă de cripto-finanțare din Canada, Jeffrey Wang. „Ne-ar plăcea foarte mult să reglementăm clar”. Dar mai este un drum destul de lung de parcurs, având în vedere că reglementarea va veni cu obstacole, pentru că diferă de la stat la stat, a conchis Wang.Dezvoltarea mult așteptată a Facebook în domeniul cripto este pe cale de a porni odată cu lansarea portofelului său digital "Novi". Platforma de socializare a anunțat de ceva timp că se va implica în domeniul criptoactivelor, dar proiectul a trecut prin diferite permutări, cu diverse nume.Moneda sa stabilă, denumită acum 'Diem', este încă în lucru. Dar șeful serviciilor financiare al companiei, David Marcus, a declarat că firma este pregătită să lanseze portofelul digital aferent, denumit Novi.Facebook și-a lansat inițial proiectul criptografic sub numele de 'Libra'. Încă de la început a fost prezentat ca un proiect de monede stabile care ar permite oamenilor să trimită bani în întreaga lume fără a fi nevoie de supravegherea unor terțe părți. Proiectul a fost însă afectat de obstacole, cu probleme legate de confidențialitate, reglementare și design.Inițial, tokenul urma să fie susținut de un portofoliu de valute fiduciare, însă această idee a fost modificată, incluzând acum doar dolarul american.