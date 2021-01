Piata imobiliara din Cluj-Napoca nu se dezminte. Preturi ametitoare pentru un apartament in cel mai inalt bloc din Romania

West City Tower a fost construit in orasul Cluj-Napoca si este cel mai inalt bloc de locuinte din Romania.Se ridica desupra orasului cu 25 de etaje, 5 etaje de parcare, spatiu de joaca pentru copii, 182 apartamente cu 1, 2, 3 camere si 4 penthouse-uri cu 5 camere.Imobilul dispune de doua lifturi de interior ce coboara pana in parking, la cele doua subsoluri si trei demisoluri.Pentru un apartament de trei camere in suprafata de 105 mp, constructorul solicita pretul de 193.000 de euro , fara TVA.Cel mai ieftin este un apartament cu o camera, pentru care se cere pretul de 78.000 de euro, fara TVA. Pentru penthouse-uri, tarifele sunt personalizate.Chiar si la aceste preturi, expertii imobiliari se asteapta ca apartamentele sa se vanda, piata imobiliara din Cluj-Napoca fiind cea mai activa si mai scumpa din Romania.