Pierderile pe care romanii le-au inregistrat la Pilonul II in prima jumatate a anului sunt acum aproape de zero

"Cea mai mare parte a scaderilor inregistrate in 2020 s-a recuperat, iar in momentul de fata, randamentul in industrie este aporape de 0, deci, cu alte cuvinte caderile au fost recuperate. Daca ne uitam pe ultimele 12 luni, cele mai recente cifre fiind cele de la finele lunii iunie, performanta era undeva intre 3 si 5%", a afirmat Craciun.Cea mai mare parte a banilor din fondurile de pensii este platasa in titluri de stat romanesti. Este practic modul in care sistemul de pensii a fost gandit de catre cei care au creat cadrul legislativ si au dorit niste fonduri de pensii cu un profil de risc mai degraba scazut.Pe langa aceasta, a doua clasa de active este reprezentata de actiuni "Daca la titluri de stat avem o pondere de aproape 60%, in actiuni ponderea este de 20%, acestea din urma fiind active cu un profil de risc mai ridicat, dar care dau si un randament mai ridicat. Pentru a face managementul riscului, investitiile sunt in foarte diferite, care face ca in momentul in care o investitie nu merge, exista multe altele care urmeaza si compenseaza eventualele pierderi pe care le avem pe un emitent la un moment dat", a mai spus presedintele APAPR.