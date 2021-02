Cea mai mare platforma de tranzactionari din Europa a cazut provocand pierderi micilor investitori. Au aparut amenintari cu procese

Migratia de pe RobinHood creeaza probleme eToro

eToro a realizat mai multe modificari

Potrivit Downdetector.com , problemele platformei nu au fost raportate doar in Romania, ci in mai toate statele europene. Potrivit utilizatorilor, de fiecare data cand cade piata de criptomonede sau alte astfel de miscari importante in piata de capital, eToro "se defecteaza" sau limiteaza anumite servicii care ar ajuta investitorii sa ia decizii financiare legate de propriile portofolii.Utilizatorii platformei de socializare Reddit pun problema eToro pe recenta migratie de pe platforma RobinHood, cea care si-a impiedicat investitorii sa bage bani in anumite actiuni care cresteau (au fortat un short squeeze pe actiunea GME) pentru ca actionarii acesteia mizau pe scaderea ei, lucru care i-a provocat pierderi de miliarde de dolari.De atunci, investitorii au cautat alte platforme de pe care sa tranzactioneze si si-au transferat fondurile pe alte platforme. Printre acelea a fost si eToro. Se pare ca, numarul urias de utilizatori a creat tot mai multe probleme platformei.O parte dintre utilizatorii platformei ameninta cu procese in masa importiva eToro, altii acuza ca le-au disparut fondurile, dar legat de problema de ieri si azi, cei mai multi s-au plans ca nu isi pot accesa conturile, sau daca le pot accesa, nu pot tranzactiona din ele.Astazi, dupa pranz, platforma eToro a trimis un mesaj tuturor utilizatorilor prin care incerca sa-i linisteasca cu privire la ultimele defectiuni pe care aceasta le-a suferit."Dorim sa ne cerem scuze pentru intreruperea grava a serviciului pe platforma eToro de la ora 15:00 (17.00 ora Romaniei), marti, 23 februarie. Platforma noastra este din nou in functiune si dorim sa ne asiguram clientii ca sistemele noastre nu au fost compromise in niciun fel. Aceasta nu a fost o incalcare sau un atac asupra sistemelor noastre si nu am experimentat nicio pierdere de date de niciun fel", spun oficialii platformei.Potrivit lor, motivul intreruperii serviciului a fost o problema tehnica care a afectat baza de date Microsoft si au fost nevoiti sa mute platforma in modul de intretinere."Am lucrat mana in mana cu ingineri superiori de la Microsoft pentru a identifica si rezolva problema, dar acest lucru a durat mai mult decat ar fi vrut oricare dintre noi. De indata ce am intrat in modul de intretinere, ne-am implementat Instrumentul Trader offline, care poate fi accesat prin intermediul ecranului de conectare la platforma sau la https://offlinemode.etoro.com", a mai spus seful de operatiuni al eToro, Tuval Chomut.Acest instrument este un element cheie al infrastructurii eToro de continuitate aactivitatii, deoarece permite clientilor sa vizualizeze toate pozitiile deschise si sa solicite inchiderea tranzactiilor deschise chiar si atunci cand platforma principala nu este disponibila."Am decis sa introducem o serie de modificari temporare pe platforma, avand in vedere cererea uriasa pe care o vedem pentru serviciile noastre. Aceste modificari ne vor ajuta sa ne asiguram ca putem oferi cel mai bun serviciu posibil tuturor clientilor nostri - atat noi, cat si vechi. Vom ridica suma minima a primei depuneri la prima data la 1.000 dolari efectiv imediat si vom creste valoarea minima de copiere a portofoliului la 500 dolari", a anuntat compania.Pana acum, depunerea initiala de bani era de minim 200 de dolari, iar eToro a luat decizia de a creste de 5 ori suma pentru a mai limita puhoiul d emici investitori.De asemenea, se va elimina temporar optiunea de a solicita viitoare comenzi de intrare pe piata."Sunt momente fara precedent atat in ceea ce priveste conditiile pietei, cat si cresterea eToro. Avem din ce in ce mai multi utilizatori noi pe platforma in fiecare zi, o crestere uriasa a volumelor de tranzactionare si o crestere puternica a angajamentului utilizatorilor nostri cu feedul si alte aspecte ale comunitatii noastre de investitii sociale", afirma reprezentantii eToro.