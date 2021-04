Popa (BNR): Argumentul "Nu ne vindem tara pe nimic" nu tine, pentru ca o putem cumpara chiar noi

Acesta se refera la participantii la fondurile private de pensii."Bursa e barometrul economiei. Faptul ca indicii bursieri sunt in apropierea maximelor, cred ca arata ca economia functioneaza si ca este pe o traiectorie de revenire. Cred ca suntem in anul revenirii catre normal, nu doar economic, dar si din celelalte perspective. Nivelul indicilor bursieri cuprinde atat conditiile curente, cat si asteptarile, in cazul de fata optimiste, ale investitorilor in legatura cu revenirea economica post-pandemica, dar si cu alte influente cum ar fi politicile monetare", a afirmat Popa.Barometrul bursei masoara doar acele sectoare prezente listate la bursa "In acest context, argumentul "Nu ne vindem tara pe nimic", care a fost in spatiul public, nu tine, pentru ca o putem cumpara chiar noi, pentru ca avem o industrie dezvoltata de fonduri de pensii, o industrie dezvoltata de fonduri mutuale si un sector al investitorilor in crestere (...) Sunt sapte milioane de romani care asteapta sa investeasca miliarde de euro in aceste listari ale statului si ma refer aici la participantii la fondurile private de pensii. Sapte milioane de romani au miliarde disponibile pentru investitii. Putem sa le vindem actiuni sau nu", a mai declarat Popa.Un alt motiv pentru a investi pe bursa este ca piata de capital din Romania este la un nivel maxim."Un al doilea motiv ar fi ca bursa este pe maxim. Eu cred ca este momentul ca statul sa-si listeze companiile la bursa (...) Cred ca statul ar trebui sa invete din ce face mediul privat, iar acesta din urma are clar o tendinta de apropiere de piata de capital (...) Exista capital local care asteapta sa cumpere actiuni la companiile de stat si nu ma refer doar la o anumita parte a societatii. Absolut toti romanii au acces la bursa prin intermediul fondurilor de pensii private si a fondurilor mutuale la companiile listate", a declarat Cristian Popa, in cadrul videoconferintei cu tema "Piata de Capital - Bursa in anul crizei sanitare si al incertitudinilor economice", organizata de Profit.ro