Bitcoin va ajunge la 175.000 de dolari, la finele lui 2021. Predictia unuia dintre cei mai importanti experti din domeniu

Aceasta este o companie care furnizeaza servicii financiare legate de active digitale, companie ce este concentrata pe criptomonede si ecosisteme de active digitale. Compania detine si platforma de schimb criptomonetar Equos.io, dar si o platforma de trading extrabursier.Potrivit unui interviu acordat pentru Bloomberg, CEO-ul Diginex, Richard Byworth, a afirmat ca schimburile din ultima vreme modeleaza o acumulare de pret pentru Bitcoin pentru finalul lui 2021.Byworth spune ca modelul folosit de el pentru predictie arata ca aceasta cursa spre pretul de 175.000 de dolari este inca timpurile, iar lucrurile se vor incinge de abia de acum incolo.Acesta s-a declarat frustrat de faptul ca tacticile de printare a banilor de catre Rezerva Federala sunt folosite ca un catalizator pentru cresterea pretului criptomonedelor, afirmand ca acest gen de actiuni imping investitorii catre Bitcoin."Mai mult, incepem sa vedem o adoptare a criptomonedelor la nivel institutional care se duce la limite extreme. In momentul de fata, avem patru mari companii - MicroStrategy, Tesla , Square si Meitu - care detin 40% din productia anuala de Bitcoin", a mai afirmat CEO-ul Diginex.Directorul companiei nu este de acord cu faptul ca Bitcoin sau alt blockchain este folosit in mod masiv pentru a ramane anonim, afirmand ca achizitia de Bitcoin nu este deloc o procedura anonima, ba chiar are o trasabilitate foarte simplificata.Bitcoin la 1 milion de dolari?Cea mai valoroasa criptomoneda reuseste sa surprinda de la o zi la alta, daca nu prin evolutia ei, macar prin estimarile pe care le dau principalii jucatori din piata sau diferiti specialisti.Cea mai proaspata estimare legata de pretul Bitcoin ii apartine lui Jesse Powell, CEO-ul platformei specializate pe tranzactionare de criptomonede, Kraken, care spunea, intr-un interviu pentru Bloomberg, ca moneda va ajunge in 10 ani sa valoreze un milion de dolari. Specialistul argumenteaza ca tinerii sunt cei care vor duce acest pret catre un milion de dolari pentru ca ei sunt principalii investitori din randul celor de retail si nu sunt atat de prietenosi cu aurul precum sunt investitorii cu experienta.Pe de alta parte, cele mai conservatoare estimari pentru Bitcoin il plaseaza pe acesta la 80.000 de dolari, la finalul anului curent, in timp ce, cele mai optimiste dintre ele, spun ca Bitcoin poate ajunge si la 300.000 de dolari in 2021.