Studiu: Unul din cinci angajati spera la o mica prima de Craciun din partea angajatorului

- peste 25% dintre respondentii la sondaj vor aloca in acest an intre 100 si 300 de lei,

- 14% au in plan sa cheltuiasca pana la 500 de lei,

- iar 13% au pentru Craciun si Revelion un buget de cadouri sub 100 de lei.

Marea majoritate a respondentilor este convinsa ca valoarea cadourilor sau a primelor pe care le vor primi in acest an nu va fi mai mare decat cea a primelor sau cadourilor primite cu ocazia sarbatorilor de anul trecut."Aproape 30% dintre angajati se asteapta ca bugetul de cadouri sa fie sub 400 lei anul acesta, putin peste 17% cred ca valoarea bonusului sau cadoului primit de Craciun din partea firmei va fi de pana in 1.000 lei si doar 5% se asteapta sa fie rasplatiti de angajator cu o suma mai mare de 1.000 lei", se arata in analiza BestJobs.roCu privire la cadourile pe care intentioneaza sa le ofere celor apropiati de sarbatori:Peste 70% dintre respondenti afirma ca isi vor petrece si Craciunul si Revelionul acasa, cu familia, mentioneaza BestJobs. Sondajul a fost efectuat in perioada 5-18 decembrie 2020, pe un esantion de 1.211 de utilizatori de internet din Romania.