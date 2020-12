Cat de mult au scazut profiturile fondurilor de pensii in ultimii ani

CITESTE SI:

In primele sase luni ale anului 2020 pierderile unora dintre administratori s-au adancit semnificativ fata de finalul anului trecut. Un numar de 5 administratori au obtinut rezultate negative cumulate in valoare de 62 de milioane de lei, in timp ce restul de doi administratori au obtinut un profit net de 3,24 milioane de lei.In afara de cei 7 administratori care administreaza atat fonduri de pensii din Pilonul II, cat si din Pilonul III, in sistemul pensiilor facultative mai activeaza inca trei administratori care au o cota de piata cumulata de 60,5% la finalul semestrului I 2020.Dintre acestia, unul este o societate de asigurari de viata, unul o societate de administrare a investitiilor si unul o societate de administrare a fondurilor de pensii. La finalul anului 2019, doi dintre administratori au obtinut o pierdere cumulata de 3,3 milioane de lei, in timp ce un administrator a obtinut un profit net de 588.000 de lei.In primele sase luni ale anului 2020 pierderea cumulata a celor doi administratori reprezenta 691 milioane de lei, iar profitul la 6 luni al celuilalt administrator era de 426.000 de lei."Daca se va mentine caracterul variabil al cadrului legislativ primar aplicabil sistemului de pensii private, riscul de profitabilitate este de asteptat sa persiste, desi administratorii au premisele necesare recuperarii pierderilor in anii urmatori, in contextul structurii demografice a participantilor care continua etapa de acumulare a activelor in fondurile de pensii private", se mai arata in studiu.