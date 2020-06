Raport: Mentinerea calendarului actual de aplicare a Legii pensiilor ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in anul 2021

Ziare.

"Consiliul Fiscal atrage din nou atentia ca mentinerea calendarului actual de aplicare a legii pensiilor, in lipsa unor masuri compensatorii credibile si de amploare, ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in anul 2021 fata de nivelul din anul curent, in conditiile in care acesta este deja periculos de inalt.", se mentioneaza in raport.Potrivit Consiliului Fiscal, Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, "desi motivata de necesitatea de a corecta inechitati, complica mult constructia bugetara pe termen mediu intrucat prevederile privind majorarea punctului de pensie (de la 1.265 lei in prezent la 1.775 lei din 1 septembrie 2020 si, respectiv, la 1.875 lei incepand cu 1 septembrie 2021), modificarea formulei de calcul si noile drepturi instituite implica cheltuieli suplimentare de o magnitudine foarte mare".Astfel, cheltuielile cu asistenta sociala au ajuns in anul 2019 la nivelul de 10,8% din PIB si, potrivit calculelor Consiliului Fiscal, acestea sunt previzionate sa se majoreze pana la nivelul de 12,2% din PIB in 2020, 14,4% din PIB in 2021 si, respectiv, pana la 15,5% din PIB in 2022, chiar si fara a lua in considerare impactul pandemiei COVID-19 asupra PIB.Totodata, Consiliul Fiscal subliniaza riscuri majore privind sustenabilitatea financiara a sistemului de pensii si "pledeaza ferm in favoarea mentinerii progreselor realizate, atat din perspectiva principiilor introduse (folosirea exclusiva a principiului contributivitatii in determinarea pensiei), cat si din perspectiva respectarii mecanismului de indexare introdus de Legea pensiilor".