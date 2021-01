Cum se poarta razboiul banilor in pandemie. Armatele de investitori mici strang randurile si pompeaza miliarde in piata de capital

Casa Alba, cu ochii pe situatie

Avantajul firmelor de brokeraj

In cazul eToro, aceasta a stat aproape o ora offline, timp in care multi utilizatori nu au putut sa tranzactioneze, iar cand a fost online, in prima ora, a luat ordinele de achizitii la preturi total diferite de cele la care fusesera comandate actiunile, lucru care i-a infuriat pe utilizatori.Acum, multi dintre acestia ameninta cu actiuni in instanta pentru ca ar putea pierde mii de euro din cauza platformelor.In cazul platformei Ameritrade, utilizatorii au fost anuntati cu unele facilitati pentru respectivele actiuni supra-tranzactionate au fost inchise "pentru siguranta lor", penntru ziua de vineri, de teama volatititatii extrem de mari.Situatia a devenit atat de tensionata in razboiul banilor dintre micii investitori si fondurile de investitii care sangereaza miliarde ca a atras atentia Casei Albe.Situatia in care se afla GME este atent monitorizata de catre oficialii de la Casa Alba.Potrivit directorului general Nasdaq, Adena Friedman, autoritatile de reglementare ar trebui sa urmareasca daca retelele de socializare sunt folosite de investitori pentru a utiliza scheme de tipul "pump and dump" (cresterea unei actiuni si apoi vanzarea ei subita in cantitati uriase, fapt care va cauza o cadere brusca si agresiva a pretului)"Daca vom vedea discutii semnificative pe retelele sociale care se potrivesc cu anumite actiuni nenaturale de tranzacitionare vom opri de la tranzactionare respectiva actiune pentru a ne permite sa investigam", a declarat Friedman la CNBC. Cu toate acestea, pana acum, actiunile micilor investitori nu au afectat foarte mult restul pietelor.Alti reprezentanti statali ai autoritatilor de reglementare au cerut suspendarea de la tranzactionare a GME pentru a permite "o perioada de racorire". Problema este ca, daca se suspenda tranzactionarea, micii investitori isi vor pierde economiile de-o viata bagate in aceasta actiune, in timp ce companiile mari care au pariat pe caderea actiunii vor castiga miliarde de dolari."Fondurile de investitii sunt speriate. Niciodata nu au mai trait o astfel de situatie, care sa se petreaca in doar cateva zile. Utilizatorii unei subcategorii dintr-o retea de socializare sa se uneasca atat de puternic pentru a creste o actiune. Actiunile GameStop au crescut de mai bine de 5 ori in ultimele doua zile, iar cele ale AMC s-au triplat ca valoare intr-o singura zi", spune un utilizator al platformei de socializare.Potrivit lui, acum, fondurile de investitii baga bani in scaderea actiunilor pentru a-i speria pe investitorii de retail."Uitati cum sta treaba. Noi, oamenii, avem o singura voce. Putem alege sa cumparam din nou cand se redeschide piata si daca facem asta, actiunile vor creste din nou semnificativ. Continuati sa cumparati zi dupa zi si sapatamana dupa saptamana. Actiune dupa actiune. Ne vom arata puterea si vom schimba multe vieti in acest proces", a continuat utilizatorul.Acesta a lasat mesajul dupa ce unii dintre colegii de tranzactionare se intrebau de ce scade pretul actiunilor dupa ce se inchide piata. Raspunsul este unul simplu, fondurile de investitii si firmele de brokeraj au acces la piata in premarket si aftermarket, atunci cand ultilizatorii simpli si platformele de tranzactionare nu au.