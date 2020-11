Revolut intra pe piata creditelor bancare din Romania si promite imprumuturi ieftine. Cum va functiona parteneriatul cu Libra Bank

Peste 1,25 de milioane de IBAN-uri locale furnizate de Libra Internet Bank

Libra Bank nu poate pune poprire pe banii de pe cardul Revolut

Revolut a obtinut licenta bancara de operare de la Banca Centrala Europeana in decembrie 2018. In acest moment, reprezentantii companiei lituaniene lucreaza pentru "pasaportarea" licentei in Romania. "Romania este prioritara pentru noi si speram ca vom realiza pasaportarea licentei in cursul acestui an, iar in momentul in care acest lucru se va rezolva banii pe care fiecare utilizator ii are in cont vor intra sub incidenta schemei de garantare a depozitelor, in contextul in care va exista si posibilitatea oferirii de creditare", a explicat Irina Nicoleta Scarlat, Global Head of Growth la Revolut.Dobanzile mari la credite in Romania reprezinta un potential, din punctul de vedere al reprezentantilor Revolut, care si-au propus sa-l exploateze."Ne dorim sa intram si pe piata de creditare pentru ca exista un potential urias din cauza ca ratele dobanzii percepute sunt foarte mari in Romania. Tara noastra sta foarte prost in comparatie cu alte state din UE, unde dobanzile sunt mult mai mici, si dorim sa ne diversificam portofoliile de produse si servicii si in aceasta directie, ceea ce se va intampla dupa ce pasaportam licenta bancara. Dupa pasaportarea licentei urmeaza migrarea utilizatorilor de pe licenta de bani electronici pe licenta bancara si automat intrarea banilor sub incidenta schemei de garantare a depozitelor", a mai spus Scarlat. Libra Bank va furniza IBAN-uri romanesti pentru toate conturile de card Revolut, in urma unui parteneriat semnat recent , a anuntat astazi Emil Bituleanu, director general Libra Internet Bank. Este singura banca din Romania care va furniza IBAN-uri autohtone."Aici este vorba despre capacitatea noastra ca banca de a emite peste un milion de IBAN-uri. Trebuie sa ai capacitatea tehnologica de a emite un numar asa mare. Apoi, tehnologia este API, prin care interfetele Libra si Revolut se interconecteaza. Este o tehnologie relativ recenta. Responsabilitatea bancii merge pe doua drumuri. In primul rand, noi avem un contract cu Revolut, iar in acest contract sunt prevazute limite de tranzactionare si ei trebuie sa aiba grija, fiind clientii lor. Noi nu avem cum sa intervenim in nici un fel", a mai afirmat Bituleanu.Revolut are obligativitatea contractuala de "a administra riscurile", adica de a detecta si sanctiona eventuale operatiuni de spalare a banilor. In plus, in aceasta privinta, exista si proceduri interne ale Libra Bank prin care se urmaresc tipologii de tranzactii potential suspecte."In situatia in care sesizam ceva care nu este conform, cerem Revolut informatii suplimentare asupra anumitor tranzactii, fara sa cunoastem clientul. Spunem catre Revolut "am sesizat la clientul X aceasta tipologie tranzactionala", iar ei sunt obligati sa verifice", a mai spus Bituleanu."Daca Libra Bank va primi din partea ANAF o solicitare de poprire, nu-i vom putea da curs, intrucat noi nu stim cine este utilizatorul respectiv al IBAN-ului. Noi, in aceasta schema, suntem furnizori de tehnologie, clientii respectivi raman clientii Revolut, desi au IBAN emis de Libra Bank", a declarat Bituleanu.O eventuala solicitare primita de Libra Bank din partea autoritatilor romane este transmisa la Revolut, care preia demersurile.Cum vor functiona IBAN-urile romanesti"IBAN-urile vor fi disponibile in aplicatia Revolut pana la finalul acestei saptamani. Din pacate, pe piata din Romania inca vedem discriminarea IBAN-urilor. Pana acum, la bancile traditionale existau multe restrictii pentru utilizatorii Revolut pentru ca, desi in moneda nationala, era un IBAN deschis intr-o alta tara. Utilizatorii nostri nu-si puteau incasa salariile direct in conturile Revolut, din cauza ca majoritatea bancilor locale nu permit tranzactii transfrontaliere in lei", a declarat Irina Scarlat, reprezentant al Revolut in Romania.Pe de alta parte, utilizatorii nu puteau alimenta direct contul in lei si nici nu puteau incasa bani de la alti utilizatori din conturi bancare deschise in Romania."Odata cu deschiderea IBAN-urilor in RON, se deschide o gama larga de oportunitati pentru utilizatorii nostri", a afirmat reprezentanta companiei lituaniene.Potrivit ei, cand compania va putea acorda credite, primii vor fi clientii de retail, apoi vor avea intaietate cei care isi iau salariile prin intermediul conturilor Revolut.