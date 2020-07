Romania saraca, dar cu vicii: Castigam putini bani, dar ii "spargem" pe bautura si tutun. Pentru educatie dam de 13 ori mai putin

Ce venituri avem si cum ii cheltuim

Cheltuielile unei familii: bautura si tutunul mai importante decat orice altceva

Produse agroalimentare si bauturi nealcoolice - 869.38 lei

Bauturi alcoolice, tutun - 194.55 lei

Imbracaminte si incaltaminte - 171.78 lei

Locuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili - 444.37 lei

Mobilier, dotarea si intretinerea locuintei - 146.92 lei

Sanatate - 142.26 lei

Transport - 173.10 lei

Informatii si comunicatii - 149.40 lei

Recreere, sport si cultura - 47.78 lei

Educatie - 13.83 lei

Hoteluri, cafenele si restaurante - 51.17 lei

Asigurari si servicii financiare - 19.19 lei

Ingrijire personala,protectie sociala si diverse - 125.08 lei

Cheltuieli totale de consum - 2548.81 lei

Astfel ca aceasta categorie din cheltuieli este mai importanta decat multe altele din viata de zi cu zi. Daca pentru sanatate o familie cheltuie putin peste 140 de lei lunar, iar pentru ingrijire personala undeva la 120 de lei, pentru bautura si tigari suma se apropie de 200 de lei.Si ca sa va faceti o idee despre cat de grava este situatia pentru educatie, familia romaneasca nu cheltuie decat 14 lei pe luna.Veniturile lunare ale unei familii din Romania au fost, in primul trimestru al acestui an, de 5.119 lei, dar din acestia 4.269 (83,4%) s-au dus pe cheltuieli obligatorii lunare.In medie o persoana a castigat lunar 1.989 de lei, iar cheltuielile sale lunare s-au ridicat la 1.659 de lei, potrivit Institutului National de Statistica (INS).Veniturile banesti au fost, in medie, de 4.710 lei lunar pe gospodarie (1.830 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 409 lei lunar pe gospodarie (159 lei pe persoana).* Salariat 2627.01 lei* Agricultor 933.01 lei* Somer 865.98 lei* Pensionar 1575.06 leiDaca ne uitam la cat castiga o persoana din mediul urban versus una din mediul rural vom vedea ca diferentele sunt destul de mari. Astfel ca, la oras, venitul mediu pe persoana este de 2.356 lei, in timp ce la tara acesta ajunge la 1.560 de lei.Majoritatea banilor pe care-i castiga o familie se duc pe produse agroalimentare si bauturi nealcoolice (34,1%), in timp ce 17,4% sunt cheltuiti pe locuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili. Asta inseamna ca, peste jumatate din cheltuielile lunare sunt cele obligatorii. Dupa aceste doua categorii, urmeaza bautura alcoolica si tutunul care "mananca" cea mai important parte din bani: 7,6%.