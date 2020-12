Cat ar trebui sa fie salariul minim brut din 1 ianuarie 2021, in viziunea IMM-urilor

* 47,5% sa ramana la nivelul anului 2020,

* 23,2% sa fie 2.400lei,

* 12,9% sa fie 2.350lei,

* 9,1% sa fie 2.300lei,

* 1,3% sa fie 3.000lei,

* 0,9% sa fie 2.380lei,

* 0,7% sa fie 2.500lei,

* 4,4% au propus alte valori

* Cresterea costului produselor/serviciilor oferite: 48%

* Dimunarea profitului: 40,8%

* Concedierea unor salariati: 24,6%

* Nicio consecinta: 15,6%

* Scaderea competitivitatii: 13,8%

* Pierderea de contracte comerciale: 13,4%

* Altele (inchiderea firmei, susendarea noilor angajari, presiuni suplimentare pe angajatori si angajati, munca suplimentara): 10%

* 78,9% ca nu au efectuat disponibilizari,

* 16,8% ca au efectuat intre 1 si 4 disponibilizari,

* 2,4% au realizat peste 10 concedieri si

* 2% au realizat intre 5 si 10 concedieri.

17% dintre IMM-uri cred ca salariul minim ar trebui sa creasca cu 150 de lei, de la 2.230 de lei pana la 2.380 de lei. In timp ce, pe scenariul al doilea, cel in care salariul minim se majoreaza cu doar 105 lei, doar 16,2% dintre respondenti si-au dat acordul.Pentru scenariul trei in care salariul minim creste cu 194 de lei, pana la 2.424 de lei, 17,3% dintre respondenti si-au dat acordul. Restul de 49,5% dintre respondenti nu au fost de acord cu nici unul dintre cele trei scenarii.In ceea ce priveste nivelul la care ar trebui stabilit salariul minim brut pentru anul 2021, antreprenorii au raspuns in proportie de:Pe de alta parte, intrebati cum considera ca va fi afectata societatea lor de marirea salariului minim brut pe anul 2021, acestia au raspuns (raspunsuri multiple):In ceea ce priveste estimarea antreprenorilor privind afectarea politicii de personal a societatii ca urmare a cresterii salariului minim brut incepand cu anul 2021, 65,9% au spus ca nu vor efectua disponibilizari, 29,2% ca vor realiza intre 1 si 4 disponibilizari, 3% ca vor disponibiliza intre 5 si 10 salariati si 1,9% ca vor disponibiliza peste 10 salariati.La intrebarea ce a vizat daca in anul 2020 au efectuat concedieri din cauza cresterii salariului minim, avand in vedere si efectele pandemiei COVID-19, respondentii au mentionat:Intrebati ce masura considera ca trebuie luata pentru a creste salariul minim brut pe tara in anul 2021, 69% dintre antreprenori spun ca reducerea fiscalitatii pe forta de munca este solutia, pastrarea masurilor suport (gen kurzarbeit, decontarea unui procent din salariu, sprijin pentru telemunca) (10,4%), cresterea investitiilor (9,4%), reducerea birocratiei (8%).