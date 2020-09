Scaderi pe bursele americane. Indicii de pe Wall Street au ajuns pe "rosu"

Joi, Dow Jones a scazut cu 2,78% la 28,292.73 puncte, iar indicele S&P 500 a inregistrat o depreciere de 3,51%, la 3,344.06 puncte.Totodata, indicele compozit Nasdaq s-a depreciat cu 4,96%, la 11,458.10 puncte.In cele din urma, indicele compozit S&P/TSX din Toronto a scazut cu 1,49%, ajungand la valoarea de 16,448.90 puncte.Scaderile au fost determinate, in principal, de eveolutia negativa a companiilor din tehnologie.Vineri, dupa ora 11.00, ora New York-ului (ora 18.00 in Romania), indicii bursieri au inceput sa isi revina, dar se aflau in continuare pe "rosu".