Statul se imprumuta din nou de la oameni. Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune de titluri de stat Fidelis

Prin intermediul primelor trei oferte derulate incepand cu luna iulie 2020, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, 6,1 miliarde lei (aproape 1,3 miliarde euro )."Ministerul Finantelor pune din nou la dispozitia persoanelor fizice un instrument financiar de investitii avantajos, prin intermediul Programului FIDELIS. Dobanzile oferite, neimpozitarea castigurilor de capital si a veniturilor din dobanzi, precum si lipsa comisioanelor la subscriere, fac din acest instrument un mijloc atractiv de economisire pentru persoanele fizice care dispun de excedente in lei sau euro. Ii indemn pe romani sa se informeze cu privire la beneficiile si conditiile financiare ale programului si sa investeasca in titlurile de stat FIDELIS prin intermediul bancilor partenere", a declarat Alexandru Nazare , ministrul Finantelor.In perioada 22 iunie - 12 iulie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners& Banca Transilvania , Banca Comerciala Romana si BRD - Groupe Societe Generale, titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti."In aproape un an de la lansarea primei oferte publice Fidelis din 2020 si, judecand dupa sumele atrase, programul a dovedit ca este unul foarte util atat pentru Ministerul Finantelor, pentru piata de capital, dar mai ales pentru cei care aleg sa-si plaseze banii in aceste instrumente financiare. Titlurile de stat Fidelis ofera investitorilor un avantaj suplimentar, dinamism si flexibilitate in administrarea portofoliilor, prin faptul ca pot fi tranzactionate oricand la Bursa de Valori Bucuresti. Statul, prin Ministerul Finantelor, dovedeste ca ne este un partener in dezvoltarea pietei de capital din Romania", a declarat Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti.Titlurile de stat destinate populatiei sunt remunerate cu dobanzi anuale peste nivelul titlurilor de stat tranzactionate pe piata secundara interbancara, anunta Ministerul Finantelor. In procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de catre bancile intermediare, iar veniturile obtinute, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile.De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager) & Banca Transilvania, BCR , BRD."Titlurile de stat sunt plasamente potrivite pentru investitorii care vor sa isi adauge in portofolii investitii cu grad de risc foarte redus. Succesul emisiunilor Fidelis de pana acum ne arata ca din ce in ce mai multi oameni au inteles utilitatea acestor titluri de stat si si-au plasat cu incredere banii. Titlurile de stat Fidelis sunt, totodata, si o prima investitie pe piata de capital pentru cei care nu au fost dispusi sa faca acest pas pana acum", a afirmat Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti.Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (12 iulie 2021), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimata de intrare la tranzactionare este 16 iulie 2021.