UiPath, compania care face cat toate companiile de stat din Romania: De unde a pornit si unde a ajuns

UiPath face cat toate companiile de stat importante din Romania

Companie de top pe care investitorii trebuie sa stea cu ochii

Cateva informatii despre unicornul romanesc

In momentul de fata, UiPath este estimata la a valoare mai mult decat cel putin primele zece companii de stat din tara cu care Romania se lauda si se chinuie sa le listeze la Bursa de Valori Bucuresti de mai bine de 10 ani.UiPath planuieste sa vanda 21,3 milioane de actiuni cu un pret cuprins intre 43 si 50 de dolari/ actiune, lucru care i-ar aduce o finantare de 1,065 miliarde de dolari.Suma de 26 de miliarde de dolari este sensibil mai mica fata de o evaluare initiala care plasa compania romaneasca undeva la o valoare de 35 de miliarde de dolari.22 de banci , printre care Morgan Stanley si JP Morgan, se vor ocupa de subscrierea tranzactiei, in conditiile in care compania si-a luat deja investitori de renume precum Accel, Coatue, Dragoneer, IVP and Sequoia.Chiar luna trecuta, UiPath a achizitionat compania specializata in interconectivitate din SUA, Cloud Elements. Preluarea va permite UiPath sa ofere o interfata cu utilizatorul la nivel de intreprindere si capabilitati de automatizare bazate pe o singura platforma, a anunta atunci UiPath. Conditiile tranzactiei nu au fost dezvaluite, potrivit Investing.com Intr-o declaratie data pentru Ziare.com , la data cand UiPath avea parte de prima sa estimare de piata , analistul financiar Claudiu Cazacu spunea ca la nivel de lichiditate, piata de capital din Romania pierde undeva la aproape 10 milioane de euro pe zi numai din partea Hidroelectrica , pentru ca este o companie care generaza un interes sustinut."Iar daca vorbim de alte companii, poate urmatoarele 5 sau 10 companii ar ajunge sa generaze astfel de cifre precum Hidroelectrica. Dar sa ne gandim ce ar insemna sa vina un UiPath care vine cu o lichiditate de 50-100 de milioane de euro."Potrivit lui, daca erau listate si urmatoarele companii de dupa Hidroelectrica, toate aceste venituri se dublau, asa ca acum nu facem decat sa calculam pierderi."Marele avantaj era ca prin Hidroelectrica s-ar fi descoperit si alte companii in care rezidentii si nerezidentii sa investeasca si ar fi crescut volumele de tranzactionare si pe celalalte, deci impactul total ar fi fost considerabil, poate chiar sa o dubleze", a conchis Claudiu Cazacu, consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Si daca atunci Hidroelectrica era considerata perla coroanei in material de valoare a companiei (chiar daca este de stat), in cazul acesta, la o valoare estimata de 35 de miliarde de dolari, UiPath este insasi coroana.UiPath, una dintre companiile de top in spatiul de automatizare a proceselor robotizate, a strans recent 750 de milioane de dolari la o evaluare de 35 de miliarde de dolari intr-o runda de finantare privata - un salt abrupt de la capitalizarea de piata de 10,2 miliarde de dolari pe care a castigat-o chiar anul trecut, titreaza US News intr-un top facut pentru companiile pe care investitorii trebuie sa stea cu ochii.Automatizarea proceselor robotizate, sau RPA, este un cosmar al lui Luddite. UiPath foloseste inteligenta artificiala pentru a automatiza anumite sarcini banale cu software-ul sau, inlocuind aceste locuri de munca cu o noua tehnologie.Cresterea a devenit meteorica in ultimii ani, veniturile recurente anuale crescand de la 8 milioane dolari in aprilie 2017 la venituri raportate in jur de 360 milioane dolari la sfarsitul anului 2020, spuneau jurnalistii de la US News. UiPath a inregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, in ultimul an fiscal, pierderi care au fost ceva mai reduse decat cele din anul anterior, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.In prezent, UiPath vrea sa se extinda dupa ce in perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate sa isi automatizeze procesele pentru a reduce costurile.In 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat in Romania care a dobandit statutul de unicorn, adica a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Intre timp, compania si-a mutat sediul general in SUA.UiPath a fost infiintata in Romania, in 2005, dar pe atunci se numea DeskOver, fiind rebotezata cu actualul nume 10 ani mai tarziu. Si in cazul in care va intrebati cum a ajuns o companie romaneasca sa isi faca renumele pe care-l are, ei bine, aceasta are printre clienti CIA sau US Navy.De asemenea a mai avut contracte cu McDonald's Corp, Duracell si Swiss Re.Potrivit MarketWatch.com , UiPath urmeaza sa se listeze la Bursa de la New York in data de 19 aprilie.