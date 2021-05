FMI estimeaza o redresare puternica a economiei romanesti in 2021, cu o revenire a PIB de 7%

"Pentru anul 2021 este preconizata o revenire puternica a PIB-ului real, de 7 procente. Revenirea economica a Romaniei pare a fi cea mai rapida in randul tarilor UE incepand din trimestrul 4 al anului 2020. Se anticipeaza ca o recolta agricola mai buna va sustine productia ulterior, in cursul acestui an. Riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbari negative neasteptate in evolutia pandemiei, inclusiv din cauza aparitiei unor noi tulpini ale virusului, eficientei mai reduse in timp a vaccinului sau refuzului de vaccinare din partea populatiei", precizeaza comunicatul remis de FMI in urma incheierii consultarilor pe Articolul IV.Expertii institutiei financiare internationale arata, in context, ca economia romaneasca a facut fata relativ bine crizei COVID-19, iar contractia PIB din 2020 indusa de pandemie a fost considerabil mai redusa decat media UE."Aceasta a reflectat in parte o incidenta initiala mai limitata a focarelor virusului si valuri ulterioare de infectare de durata scurta, ce nu au necesitat o a doua inchidere la nivel national a economiei. Masurile eficiente din domeniul sanitar si o demarare timpurie a campaniei de vaccinare au contribuit si ele la aceasta situatie. Important, populatia si mediul de afaceri au beneficiat de o relaxare coordonata a politicii fiscale si monetare, fapt ce a contribuit la limitarea recesiunii economice si a cresterii somajului. Aceasta a fost o schimbare binevenita fata de masurile de inasprire a politicilor pe care Romania le-a aplicat in crizele economice anterioare", explica sursa citata.Potrivit FMI, finantarea externa a fost favorabila, sustinuta de o relaxare monetara la nivel global si de masurile de sprijin de la nivelul UE.Totodata, reprezentantii institutiei cu sediul la Washington amintesc ca autoritatile au asigurat sprijinul fiscal necesar similar celor oferit de alte tari UE: in primul rand majorarea cheltuielilor sanitare; in al doilea rand, masuri de sustinere a veniturilor sub forma subventionarii temporare a salariilor si masuri tintite de stimulare a angajarilor; si, in al treilea rand, sprijin acordat companiilor sub forma de imprumuturi nerambursabile si asigurarea lichiditatii prin amanarea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor si prin garantarea creditelor, mai ales pentru IMM-uri. Aceste masuri de sprijin au fost prelungite si in anul 2021.Pe de alta parte, arata FMI, actiunile hotarate si luate in timp util de catre Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) au contribuit la asigurarea functionarii pietei financiare si la sustinerea fluxului de credit pe parcursul pandemiei. Printre aceste actiuni se numara reduceri ale ratei dobanzii de politica monetara, un program de achizitionare a titlurilor de stat, precum si masuri de asigurare a lichiditatii, de flexibilizare a cadrului de reglementare si moratorii pentru rambursarea imprumuturilor bancare.O misiune FMI a efectuat o vizita virtuala la Bucuresti in perioada 10-28 mai pentru a purta discutii privind consultarile in temeiul Articolului IV.