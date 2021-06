Donatie record a miliardarului Warren Buffett catre Fundatia Bill & Melinda Gates. "Cele mai bune zile ale Americii sunt cu siguranta in fata"

Prin donatia din acest an, donatiile lui Buffett, miliardarul de 90 de ani supranumit Oracolul din Omaha, ating jumatate din averea sa.Buffett s-a angajat in 2006 sa renunte la toate actiunile Berkshire, prin donatii anuale catre Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation si NoVo Foundation.La momentul angajamentului respectiv, Buffett detine 476.998 de actiuni Berkshire din clasa A.Miercuri, miliardarul a spus ca detine 238.624 de actiuni, in valoare de circa 100 de miliarde de dolari."Ziua de astazi marcheaza un moment de referinta pentru mine. In 2006, m-am angajat sa distribui toate actiunile mele la Berkshire Hathaway, peste 99% din avrea mea neta, pentru caritate. Cu donatia de astazi de 4,1 miliarde de dolari am ajuns la jumatate", a afirmat Buffett intr-un comunicat.Demisia lui Buffett din functia de administrator al Fundatiei Gates vine in timp ce organizatia caritabila se confrunta cu o perioada tumultuoasa, din cauza divortului celor doi fondatori ai sai."De ani de zile am fost administrator - un administrator inactiv - al unui singur beneficiar al fondurilor mele, Fundatia Bill si Melinda Gates (BMG). Acum demisionez din functia respectiva, asa cum am facut la toate consiliile de administratie, altele decat Berkshire ", a spus Buffett."CEO-ul BMG este Mark Suzman, o numiree recenta remarcabila, care are sprijinul meu deplin. Obiectivele mele sunt 100% sincronizate cu cele ale fundatiei, iar participarea mea fizica nu este in niciun caz necesara pentru a atinge aceste obiective", a spus Buffett. Bill Gates , co-fondator si fost CEO al Microsoft , si sotia sa, Melinda French Gates, si-au anuntat divortul in luna mai. Cuplul impreuna cu Buffett au fost creatorii Giving Pledge, un program care cere participantilor sa-si dea mai mult de jumatate din averea lor in scopuri caritabile.Buffett a declarat ca cele 16 contributii anuale la cele cinci fundatii de-a lungul anilor au fost in valoare de 41 miliarde de dolari atunci cand au fost platite.Buffett este cel mai mare actionar din Berkshire, detinand aproximativ 39% din actiunile de clasa A, potrivit FactSet. Actiunile Berkshire A si-au revenit cu mai mult de 20% pentru a atinge un nivel record in 2021, deoarece multe dintre afacerile conglomeratului s-au redresat mai bine decat s-a anticipat, in urma pandemiei."Sunt optimist. Desi negationistii abunda - asa cum au facut-o de-a lungul vietii mele - cele mai bune zile ale Americii sunt cu siguranta in fata. Filantropia va continua sa asocieze talentul uman cu resursele financiare. La fel si companiile si guvernul. Fiecare forta are punctele sale forte si punctele sale slabe. Combinate, acestea vor face lumea un loc mai bun - un loc mult mai bun - pentru generatiile viitoare ", a spus Buffett.