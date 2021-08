Ce sume se pot obține din Titlurile de Stat. Sunt garantate integral iar cîștigurile neimpozabile. Cum trebuie analizat riscul inflației

riscul de credit, care se observă prin prisma Rating-ului de țară. țările emergente, cum este România, sunt considerate mai puțin stabile. Prin urmare, investitorii cer niște dobânzi mai mari ca să împrumute acelor State bani;

riscul ratei dobânzii, care afectează mai mult Titlurile de Stat cu o maturitate mai mare de 5 ani

fie găsești o persoană care dorește să achiziționeze astfel de titluri și te înțelegi cu ea asupra prețului în privat;

fie poți să răscumperi Titlurile la Trezorerie cu mențiunea faptului că pierzi dobânda acumulată.

Persoanele eligibile sunt cele care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. De asemenea, persoanele interesate de oferta statului pot apela la unitățile operative ale Trezoreriei Statului și la subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale ”Poșta Română” S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii august 2021.Data limită pentru achiziție este 27 august, cu excepția celor care subscriu prin Poșta Română. În cazul celor din urmă, unde în mediul urban este 26 august, iar în rural – 25 august.Mai mult, un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni si are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere prin depunerea unei cereri, informează Ministerului Finanțelor.Titlurile de Stat sunt un instrument financiar prin care tu, ca persoană, împrumuți bani Statului pentru o anumită perioadă de timp, pentru ca el să-și poată desfășura activitatea. Iar Statul îți va plăti o dobândă pentru acei bani.Titlurile de Stat sunt garantate integral, fiind considerate instrumente financiare foarte sigure deoarece un stat nu prea are cum să dea faliment. Oricât de drastică ar ajunge situația, se găsesc soluții pentru ca un stat să evite falimentul.Banii câștigați de pe urma lor nu sunt impozitați. Asta înseamnă că dobânda care îți intră în cont atunci când obligațiunea ajunge la maturitate rămâne în totalitate a ta.Cu toate acestea, Titlurile de Stat sunt supuse la două categorii majore de riscuri.Pentru a putea înțelege mai bine, consilierul financiar, Ovidiu Tarcu, vine cu următorul exemplu:„Dacă că ai cumpărat Titluri de Stat cu o maturitate de 10 ani și o dobândă de 5%. In cazul in care peste 2 ani inflația scade prea tare și dobânda de referință este redusă de către Banca Națională a României ( BNR ) pentru a stimula consumul, atunci obligațiunea ta va fi la mare căutare, pentru ca are un randament superior obligațiunilor emise peste 2 ani. Astfel, prețul acesteia crește și toți poți să o vinzi pentru un profit.În schimb, dacă inflația crește foarte mult și BNR majorează dobânda de referință în încercarea de a o controla, atunci obligațiunile noi vor fi emise cu o dobândă mai mare decât a ta. Banii pe care tu îi vei câștiga din Titlurile de Stat pe care le deții vor avea un randament net negativ. În plus, ca să poți vinde obligațiunea, va trebui să oferi cumpărătorului o reducere de preț pentru ca acesta să fie dispus să achiziționeze obligațiunea de la tine”.Este important de menționat că titlurile destinate populației din programul TEZAUR nu sunt lichide. Asta înseamnă că, dacă ai investit în aceste Titluri de Stat, este destul de greu să lichidezi investiția, mai precizează Ovidiu Tarcu.