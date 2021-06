Practicile inselatoare promovate de Electrica Furnizare la incheierea noilor contracte cu clientii. Ce costuri ascunse sunt platite de consumatori

Pret de livrare fara mentionarea tuturor costurilor

Valoarea amenzilor, proportionala cu "pericolul social" al faptelor

Furnizorul de energie electrica a primit doua amenzi, una in valoare de 7.000 de lei si cealalta de 5.000 de lei, pentru "practici inselatoare" in ceea ce priveste tarifele si abonamentele. Sumele sunt mici, in conditiile in care se putea merge pana la 100.000 de lei, dar este un semnal in legatura cu practicile utilizate. S-a constatat faptul ca operatorul economic atat in cadrul unui numar de 11 contracte analizate cat si in anexa la acestea precizeaza la costul/pretul contractului doar tarifele privind livrarea energiei electrice, nefiind indicate si costurile privitoare la certificatele verzi, accize, taxa privind contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, care sunt platibile de catre consumator si sunt incluse in costul total al serviciului.De asemenea, s-a mai constatat ca furnizorul de energie nu mentioneaza consumatorilor un pret sau cost al abonamentului, sustinand doar ca acesta este cel reglementat in oferta propusa.Verificarile Comisariatului pentru Protectia Consumatorului au avut loc in contextul liberalizarii pietei de furnizare a energiei electrice, iar mai multi clienti au depus plangeri in legatura cu ofertele prezentate de Electrica Furnizare. Societatea a contestat procesul verbal in instanta, dar a pierdut pe fond la Judecatoria Alba Iulia. Din analiza site-ului operatorului economic la sectiunea Energie electrica - Oferte, preturi si tarife, s-a constatat faptul ca in cadrul tuturor ofertelor operatorul economic mentioneaza in tabelul de calcul doar pretul de livrare al energiei electrice/ gaze naturale si/sau pretul abonamentului zilnic pe loc de consum, fara a mentiona toate costurile (certificate verzi, accize, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, precum si TVA, cu valoarea de 19%) care sunt incluse in cadrul serviciului de energie electrica, si care trebuie suportat de catre consumator. Fata de cele inscrise si prezentate s-a constatat faptul ca atat in cadrul contractelor incheiate cu consumatorii, cat si in cadrul ofertelor de energie electrica de pe piata concurentiala, acestea fiind publice pe site-ul operatorului economic si in prezent, nu se specifica toate costurile, din punct de vedere valoric, costuri valabile la data incheierii contractelor mai sus mentionate, precum si la data afisarii ofertelor pe site-ul operatorului economic, si pe care trebuie sa le suporte consumatorul la prestarea serviciului de furnizare de energie electrica", se mentioneaza in hotararea instantei de judecata.Magistratul afirma ca actiunea operatorului de a nu mentiona toate costurile care sunt necesar a fi platite de consumatorul/beneficiarul serviciului este o practica comerciala considerata ca fiind "omisiune inselatoare". Modelul de calcul ofera intr-un mod neclar costurile privitoare la pretul pe care trebuie sa-l achite consumatorul privind furnizarea serviciului de energie electrica, in sensul in care costurile privind contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, valoarea certificatelor verzi, acciza si TVA, nu sunt indicate din punct de vedere valoric."Furnizorul de servicii, avand o pozitie economica privilegiata, este obligat sa evite practicile comerciale incorecte si orice conduita care ar putea fi inselatoare pentru clientii carora li se adreseaza. Utilizarea unor prescurtari, abrevieri, precum SU JT, nu au darul sa clarifice cuantumul costurilor serviciului de furnizare a energiei electrice si nici nu se poate pretinde sa fie cunoscute de consumatorul cu diligenta medie, fiind evident ca utilizarea unei astfel de terminologii excede cunostintele acestui tip de consumator si se adreseaza mai degraba cunoscatorilor in materie sau chiar profesionistilor.Aceeasi este situatia si cu nota care insoteste oferta si care are urmatorul continut << conform legislatiei, factura va contine suplimentar contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, valoarea certificatelor verzi, acciza si TVA >>, elemente care desi sunt mentionate ca fiind costuri suplimentare nu sunt precizate sub aspect valoric, desi tot consumatorul este cel care suporta valoarea acestora cuprinsa in valoarea totala a serviciului de furnizare a energiei electrice atestat de factura emisa", se mai precizeaza in hotarare.Instanta a considerat ca sanctiunea amenzii contraventionale de 7.000 lei, orientata spre minimul prevazut de lege, "este proportionala cu gradul de pericol social concret al faptei savarsite de petenta, pericol social care consta in aceea ca efectul acestei practici incorecte este acela de a pune clientii si potentialii clienti in situatia de a incheia un contract in necunostinta de cauza si de a suporta costuri care nu au fost specificate". S-a mai scos in evidenta si posibilitatea ca furnizorul, in astfel de conditii, sa poata modifica unilateral respectivele costuri in defavoarea clientului.Si sanctiunea in valoare de 5.000 lei, orientata spre minimul prevazut de lege, este considerata proportionala cu gradul de pericol social, care consta in practica inselatoare de incheiere a unui contract in conditiile in care clientului i se ascunde pretul real al contractului. Hotararea din 17 mai 2021 poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare.