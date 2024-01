Compania care are cel mai mare magazin foto-video din Romania, cumparata de straini

Retailerul de echipamente foto-video F64 a anuntat, vineri, ca va fi preluat de un investitor strain.

Firma a fost infiintata in urma cu 12 ani de catre Marian Alecsiu si Daniela Becheru, iar anul trecut a reusit sa obtina o cifra de afaceri de 18 milioane de euro.

Mai mult, in 2013, F64 si-a extins gama de produse cu tablete si smartphone-uri, iar de Black Friday au reusit sa aiba 14.800 de produse comandate, cu peste 75% mai mult decat in 2012 si venituri de peste 9 milioane de lei.

Anul 2013 fata de 2012 poate fi considerat un an bun pentru zona e-commerce, dar nu si pentru piata foto, avand in vedere ca aceasta a scazut cu 15%. Totusi, in aceste conditii, business-ul F64 a inregistrat o crestere de 12 procente.

"Astfel, deoarece pozitia F64 in contextul actual al pietei foto-video este una favorabila, decizia de schimbare a actionariatului este destul de previzibila", a precizat compania intr-un anunt.

In plus, ei vor organiza un eveniment, luni, 16 decembrie, in cadrul caruia va oferi informatii suplimentare.

C.P.

