BLACK FRIDAY Vanzari de 100 de milioane de lei, pana la ora 9.00. Intr-un singur minut au fost plasate 4.800 de comenzi

Conform statisticii, numarul total de tranzactii inregistrate pana la ora respectiva era de 114.654, mai multe cu 88,12%) raportat la intervalul de referinta.De asemenea, volumele totale tranzactionate cross-boarder ajunsesera la 5,7 milioane de lei (+143,03%), la 8.472 de tranzactii (+131,6%). In topul cross-boarder in functie de banca emitenta a cardurilor conduce Marea Britanie, cu 83,59% din total, urmata de Ucraina (aproape 9%) si SUA (1,08%).Datele PayU Romania arata, totodata, volume cu un singur click de aproape 60 de milioane de lei, la ora 9:00, in crestere fata de anul trecut cu 141,95%), respectiv un total de 72.928 al tranzactiilor cu un singur click.Pe categorii de produse, pe primul loc in preferinte conduce detasat IT&C, cu 73,67% din total, urmat de eTail (aproximativ 18%) si Gaming (3,13%).Minutul de aur a fost inregistrat in intervalul 7:44 - 7:45, moment in care au fost efectuate 4.792 de tranzactii. Numarul mediu de tranzactii pe minut este de 216, la momentul actual.Un studiu realizat de Kantar Romania arata ca mai mult de jumatate dintre romani (54%) vor cumpara cel putin un produs in cadrul campaniei de reduceri Black Friday din acest an, iar bugetul mediu alocat este de 2.200 de lei.Cercetarea de specialitate evidentiaza o preferinta crescuta pentru mediul online in randul potentialilor cumparatori de Black Friday. Astfel, 46% dintre acestia se gandesc prima oara la un magazin online, in crestere cu 20% fata de anul trecut.In topul retailerilor online preferati de romani se afla eMag, urmat de Altex .ro si Flanco .ro.In privinta produselor pe care doresc sa le cumpere, datele Kantar releva un interes crescut pentru produse destinate intregii familii, precum electrocasnice si televizoare, dar si pentru telefoane mobile si imbracaminte. Pe lista se mai regasesc: laptopurile, articolele Home & Deco si incaltamintea.