Dolarul da semne ca s-a depreciat prea devreme si prea repede

Dolarul s-a depreciat pentru a treia saptamana consecutiv, dar in piata au aparut semnale care sugereaza ca declinul monedei americane ar putea sa fie exagerat.

Moneda americana a trecut in aceasta luna pe pierdere fata de principalele valute, de la cea mai buna evolutie in raport cu valutele respective in 2015, relateaza Bloomberg, citata de News.ro.

In ultimii doi ani dolarul a inregistrat o evolutie superioara fata de majoritatea monedelor statelor dezvoltate, dar si ale tarilor emergente mari, pe fondul cresterii economiei americane si a perspectivei ca Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite sa majoreze dobanzile. Perspectivele economice mai bune din SUA contrasteaza cu incetinirea activitatilor in restul lumii.

Investitorii se intreaba insa in ultima perioada daca Statele Unite pot evita impactul avansului mai lent al economiei mondiale.

"Piata este tot mai neincrezatoare ca Fed va creste dobanzile si sunt nedumerit de acest lucru. Faptul ca piata a abandonat dolarul atat de curand este preamatur", considera Greg Anderson, director pentru strategie valutara la nivel global la Bank of Montreal.

Bloomberg Dollar Spot Index, care masoara evolutia dolarului fata de 10 valute importante, a atins vineri cel mai scazut nivel dupa luna iunie.

Indicele privind soliditatea dolarului a coborat pe 17 martie la 24,7 puncte, cel mai redus nivel dupa 2012. Analistii spun ca un nivel sub 30 de puncte al acestui indice arata ca deprecierea a mers prea departe si ar putea fi inversata.

Pe ansamblul saptamanii, dolarul a coborat cu 1%, la 1,1270 unitati pentru un euro, iar fata de yenul japonez cu 2%, la 111.55 yeni pe unitate.

Declinul din aceasta saptamana a fost provocat de decizia Fed de a nu creste dobanzile si de a revizui estimarile privind ritmul majorarilor de la patru la doua, la sedinta de politica monetara incheiata miercuri.

Motivele Fed sunt posibilul impact al cresterii lente a economiei globale si al turbulentelor de pe pietele financiare.

Fondurile de hedging si alte fonduri de investitii au redus plasamentele in dolari, in raport cu opt monede importante, la cel mai redus nivel dupa august 2014.

Chiar daca redresarea dolarului este posibila s-ar putea ca indicele dolarului sa nu mai ajunga la maximul ultimilor peste 10 ani atins in ianuarie, considera Christopher Hine, analist in domeniul valutar la Credit Suisse Group in New York.

