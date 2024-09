Vești bune pentru angajații din România. Ar putea primi până la 400 de lei pe lună pentru „relaxare”

Banii acordați angajaților vor fi sub formă de tichete FOTO Pixabay

Românii ar putea primi până la 220 de lei pe lună, sub forma unor vouchere, pentru a putea participa la diferite evenimente culturale. Ministerul de Finanțe a precizat că angajații români vor primi suport financiar pentru a încuraja „actele de cultură”.

Astfel, valoarea tichetelor acordate angajaţilor lunar sau ocazional va fi de maximum 220 lei/lună, respectiv de cel mult 440 lei/eveniment.

Voucherele se utilizează începând cu luna octombrie a semestrului II al anului 2024. Acestea se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2025, respectiv februarie şi martie 2025, precizează sursa citată în proiectul de lege supus dezbaterii.

„Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete culturale rezultată din calculul 150 lei x 145,84% este 218,76 lei. Valoarea sumei ocazionale indexate care se acordă sub formă de tichete culturale rezultată din calculul 300 lei x 145,84% este 437,52 lei. Luând în considerare dispoziţiile art. 33 alin. (4) din Normele metodologice, potrivit cărora valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele culturale se va rotunji din 10 în 10 lei, valoarea sumei indexate, potrivit prezentului proiect de ordin, care urmează să fie acordată sub formă de tichete culturale, lunar, respectiv ocazional, va fi de maximum 220 lei/lună, respectiv de maximum 440 lei/eveniment.”, se arată în proiectul de ordin supus dezbaterii publice.

Inițiativa legislativă urmează să fie supusă aprobării în ședința de Guvern.

