CSM sare în apărarea Înaltei Curți după declarațiile lui Stelian Ion despre achitarea lui Bănicioiu: „A încălcat independența judecătorilor”

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 16:15
247 citiri
Fost ministru al Justiției, Stelian Ion, despre avalanșa de decizii în favoarea infractorilor FOTO /Stelian Ion

Secția pentru judecători a CSM a constatat, în ședința de joi, 16 octombrie, încălcarea independenței judecătorilor de către fostul ministru al Justiției Stelian Ion, prin afirmațiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ.

”Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a constatat încălcarea independenței judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție față de opiniile exprimate în spațiul public de către un deputat, fost ministru al justiției, și preluate ulterior în mass-media, în contextul pronunțării unor hotărâri de achitare în materie penală”, a transmis CSM după soluționarea punctelor aflate pe ordine de zi a ședinței.

Au fost exprimate 7 voturi în favoarea acestei decizii. Au mai fost înregistrate o abținere și un vot nul.

Cel la care face referire comunicatul CSM este deputatul USR Stelian Ion.

Fostul ministru USR al Justiției Stelian Ion a reacționat marți, după achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu și după ce purtătorul de cuvânt al ICCJ a explicat public decizia instanței, criticând argumentele și comunicatul instanței pe această temă și apreciind ca esențială refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați.

”Domnul în cauză ne servește o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniștească opinia publică și să dea mai multă credibilitate unei instituții care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă mașină de spălat pentru infractori celebri. Grea misiune! (...). Cu alte cuvinte, după un lung șir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Judecătorii instanțelor naționale sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene și a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare”, a scris fostul ministru.

El consideră că ”justiția din România pare că a încălecat celelalte puteri și și-a construit un sistem oligarhic de protecție, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice și financiare”.

”E prea mult putregai, prea multă corupție în justiție, iar SIIJ-ul 2.0 — susținut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnați care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest și profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupția va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai afirma fostul ministru al Justiției.

#banicioiu, #stelian ion, #CSM, #ICCJ , #justitie
