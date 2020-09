Ai o suma de bani: ii economisesti sau rambursezi creditul. Care este varianta cea mai avantajoasa?

In cazul creditelor cu rate variabile ale dobanzii, bancile nu au voie sa perceapa comisioane de rambursare anticipata. Insa, in cazul creditelor cu dobanda fixa, se percepe un comision de rambursare anticipata, de pana la 1% din suma restituita in avans. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, care este cel mai avantajos scenariu pentru maximizarea banilor.Dispui de suma de 10.000 de euro (48.500 lei) pe care o poti pastra sub forma de depozite sau o poti folosi pentru a rambursa mai repede creditele. Ai un credit ipotecar in lei, pe 25 de ani, echivalent pentru 50.000 de euro (237.500 lei), cu rata dobanzii 5,15% pe an. Ai rambursat deja ratele aferente pentru doi ani din el, ceea ce inseamna ca mai ai de rambursat 227.665 de lei. Rambursezi anticipat suma de 48.500 de lei, mentinand neschimbata durata creditului. Rata va scadea de la 1.409 lei la 1.109 lei, iar in total, pana la sfarsitul creditului, vei economisi peste 35.000 de lei in contul dobanzilor.Dispui de suma de 10.000 de euro (48.500 lei) pe care o poti pastra sub forma de depozite sau o poti folosi pentru a rambursa mai repede creditele. "Ai un credit ipotecar in lei, pe 25 de ani, echivalent pentru 50.000 de euro (237.500 lei), cu rata dobanzii 5,15% pe an. Ai rambursat deja doi ani din el, ceea ce inseamna ca mai ai de rambursat 227.665 lei. Rambursezi anticipat suma de 48.500 de lei, optand pentru reducerea duratei creditului. Rata va ramane neschimbata, la 1.409 lei, insa in loc sa ai de platit rate in urmatorii 23 de ani, vei avea obligatii doar pe 15 ani si 4 luni. Vei scapa deci de plata ratelor pe aproape 8 ani si vei economisi 80.000 de lei din dobanzi", a explicat Adina Calin, Director in cadrul Directiei Produse si Servicii Bancare CEC Bank.In cazul in care ai fi optat pentru depunerea celor 10.000 de euro (48.500 lei) in depozit la banca, in lei, castigurile din dobanzi (presupunand un nivel de 2,5% - neschimbat) s-ar ridica la 33.715 lei. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.