Cu ce avantaje si dezavantaje vin cardurile de credit in 24 de rate fara dobanda

Dupa cum le spune si numele, primul avantaj este deja evident: ai 24 de rate fara dobanda.Mai mult, cardurile sunt valabile la orice comerciant din lume. La un astfel de produs mai exista si o perioada de gratie de 59 de zile, avantaj important daca, de exemplu, te afli intr-o perioada de tranzitie intre joburi. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, care sunt elementele pozitive si negative ale cardurilor cu 24 de rate fara dobanda.Daca inainte trebuia sa returnezi un minim de 5% din tot ce ai cheltuit, unele banci au scazut aceasta cota pana la 2,5%.De asemenea, ai dobanda zero daca rambursezi integral sumele utilizate. Asta inseamna ca poti folosi foarte destept si aproape gratuit un card de credit, daca tii cont de cateva aspecte cum este acesta.De cealalta parte, va trebui sa fii atent la ce comisioane ti se percep, iar unul dintre cele mai importante este comisionul de administrare care poate fi de cativa lei lunar sau chiar cativa zeci de lei, in functie de ce fel de card folosesti.De asemenea, verifica taxele pentru consultarea de sold la propria banca sau la alte banci si, neaparat, trebuie sa vezi cu cat esti taxat daca scoti bani de la ghiseu sau direct de pe card.