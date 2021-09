Ce valoare are comisionul imobiliar și ce prevede legea. Cât te costă dacă inchiriezi

Ți-ar prinde foarte bine un agent imobiliar competent, care să îti ia de pe cap tot stresul acesta. Insă ai rețineri pentru ca nu știi exact cât costă, de unde să-l iei. Știi că trebuie sa-i dai comision și acela sigur este o sumă consistentă. Iți vine să renunți. Ziare.com iti explică in cadrul rubricii Banii tăi ce inseamnă comisionul imobiliar și cât costă.Întreaga tevatura, telefoanele, întrebările, vizitele și procedura de intermediere pot fi preluate de specialistii din domeniul imobiliar, în baza contractului de intermediere și a comisionului imobiliar.Valoarea acestuia este prevăzută în contractul imobiliar care se întocmește între agenție și client, act ale cărui prevederi sunt reglementate. Legea prevede și faptul că un agent imobiliar are dreptul la remunerație, reprezentată prin comisionul imobiliar din partea clientului, numai dacă acțiunea sa se finalizează cu încheierea unei tranzacții, ca urmare a intervenției și intermedierii sale.Agentul trebuie să expună clar clientului, dacă respectivul comision imobiliar este în sumă fixă și are valoare prestabilită sau dacă se va calcula procentual din valoarea contractului de vânzare-cumpărare, intermediat de agent, precum și dacă se plătește integral ori se poate face în tranșe și în ce mod.De regulă, agențiile imobiliare aleg plata unui comision imobiliar în valoare procentuală din suma de vânzare (sau cumpărare) a unui imobil și stabilesc o sumă fixă pentru contractele de închiriere, proporțională cu valoarea chiriei.Cel mai des, valoarea comisioanelor variază între unu și patru la sută din valoarea tranzacției. Comisioanele fixe sunt preferate de agenți la tranzacțiile imobiliare cu valoare mai mică și pot fi de la 1.000 la 5.000 de lei.În cazul tranzacțiilor prin închiriere, valoarea chiriei lunare, percepute de proprietar, este stabilită ca valoare a comisionului, indiferent dacă o va plăti proprietarul sau chiriașul. La semnarea contractului de intermediere, valoarea comisionului poate fi negociată între cele două părți, iar suma pe care o reprezintă comisioanele imobiliare poate varia, în funcție de evoluția pieței imobiliare.