Ce comisioane bancare poti intalni daca scoti bani de la ATM-urile din strainatate

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, de ce trebuie sa tii cont atunci cand vrei sa scoti bani de la ATM-urile de peste hotare.Trebuie sa fii atent ca, peste tot in Europa, sunt anumite retele de ATM-uri nebancare, care nu numai ca te vor comisiona mai mult decat ti-ai dori pentru o retragere, dar te vei trezi ca ai aplicat la tranzactie si un comision piperat pentru conversia in anumite monede ale tranzactiei.In general, bancile percep anumite comisioane minime pentru o tranzactie sau un procent din suma scoasa. Sa spunem ca vrei sa retragi 100 de euro de la un bancomat din strainatate, cu cardul emis de o banca din Romania. Banca emitenta a cardului ar putea avea un comision de 1,5% din suma retrasa sau minimum de 5 euro. In cazul nostru, 1,5% din 100 de euro reprezinta 1,5 euro. Din acest motiv, banca va comisiona suma cu minimum 5 euro. Comisionul de 1,5% se va aplica, de exemplu, daca suma retrasa va fi de 400 de euro, pentru ca 1,5% din 400 de euro reprezinta 6 euro.De mentionat este si ca sunt banci care nu percep niciun fel de comision bancar daca retragi bani din strainatate, dar aici deja am putea vorbi despre parteneriate dintre bancile respective sau de banci din acelasi grup financiar.Mai mult, sunt banci care, diferit de modelele de mai sus, pot percepe comisioane formate din procent plus o anumita suma. De exemplu: 1% din suma retrasa plus 10 lei sau plus 3 euro.