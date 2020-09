Ce se intampla cu banii tai daca banca da faliment

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, la ce trebuie sa fii atent atunci cand iti alegi banca cu care lucrezi.Trebuie sa stii ca, daca se intampla, totusi, ca banca ta sa falimenteze, statul roman iti garanteaza returnarea depozitelor pana la suma de 100.000 de euro.Adica, 100.000 de euro/banca/deponent, astfel ca, daca ai 230.000 de euro, sa spunem, si-i detii in conturile a trei banci - cate 100.000 de euro la primele doua banci si alti 30.000 de euro la cea de-a treia banca - acestia iti sunt garantati in totalitate.Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este institutia care se ocupa de acest lucru, dar institutia nu iti protejeaza doar banii din depozite, ci orice suma pe care o detii in produse bancare, de la contul de economii la depozitele cu dobanda negociata.Atentie! Nu toate bancile din Romania intra sub incidenta protectiei statului roman, din acest punct de vedere. Unele dintre ele sunt girate de alte state. Prin urmare, desi ele activeaza aici, statul din care provine banca respectiva va garanta depozitul tau, pentru ca acea banca are statut special in Romania.