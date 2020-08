Ce trebuie sa stii inainte sa pariezi online?

Evident, foarte mici daca nu ai si anumite cunostinte deja, dar si o strategie clara pe care sa o urmezi.Pariurile sportive nu sunt un sprint, ci mai degraba un maraton. Obiectivul tau nu trebuie sa fie acela de a te imbogati peste noapte, ci de a obtine un castig constant, pe termen lung.Pentru acest lucru ai nevoie, bineinteles, de o strategie pe care sa o urmezi si, cel mai important, sa nu renunti la ea chiar si atunci cand te afli in pierdere. Astfel de strategii gasesti oricand pe internet, cu o simpla cautare.Cel mai sigur mod de a ramane fara nici un ban la pariuri este sa nu ai disciplina atunci cand pariezi. Acest lucru se numeste bankroll management si presupune ca pe fiecare bilet sau pariu live sa nu joci mai mult de 2% din fondurile tale totale.Sigur, la inceput acesta poate fi o suma mica insa, cu timpul, vei vedea ca aceasta va creste. Astfel, vei putea paria o suma din ce in ce mai mare iar castigurile vor fi si ele mai ridicate.Avantajul de a-ti deschide conturi la cat mai multeeste acela ca vei putea sa primesti mai multe bonusuri. Orice jucator nou primeste, la fiecare casa de pariuri, un bonus de bun venit, care ii dubleaza practic suma investita initial, insa cu anumite limite.Aceasta este, iata, cea mai rapida metoda de a-ti creste usor suma pe care sa o pariezi. Trebuie de asemenea sa stii ca bonusurile de bun venit nu pot fi scoase imediat ci trebuie mai intai sa indeplinesti anumite conditii de rulaj.Odata ce incepi sa joci la pariuri vei incepe sa vezi o multime de reclame de la site-uri sau persoane care sunt dispuse sa iti vanda ponturi 100% sigure. Nu doar atat, dar acestea vor avea si cote foarte mari, de regula peste 10.00.Stai departe de aceste ponturi deoarece sunt doar tepe si nu vei face altceva decat sa iti irosesti banii. In schimb, va trebui sa inveti sa iti faci propriile tale analize si sa incepi sa castigi pe propriile forte. Doar asa vei putea ajunge un parior de succes.Si pentru ca tot am vorbit de analize si strategii, iata un pont care te va ajuta foarte mult in cariera ta de parior: echipele gazda castiga mai des. Deci, daca ai de-a face cu un meci echilibrat, indicat este sa pariezi pe echipa gazda deoarece aceasta are un mic avantaj atunci cand joaca acasa.Este vorba de suporteri care pot crea o atmosfera ce destabilizeaza echipa adversa. Din pacate, si casele de pariuri stiu acest pont si micsoreaza destul de mult cota gazdelor intr-un astfel de meci.