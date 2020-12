Chiritoiu, Consiliul Concurentei: Este foarte important ca toti consumatorii de energie sa incheie contracte pe piata concurentiala

"Odata cu liberalizarea activitatii de furnizare a energiei electrice catre clientii casnici, este foarte important ca toti consumatorii sa incheie contracte pe piata concurentiala, fie cu furnizorul actual, fie cu alt furnizor. Consumatorilor casnici care nu opteaza pentru o oferta concurentiala li se va furniza in continuare energie electrica, in regim de serviciu universal, in conditii care ar putea fi insa mai putin avantajoase decat cele din ofertele concurentiale", a spus Chiritoiu.Acesta a dat exemplul facturilor la gaze, care au scazut pentru cei care au incheiat contracte noi."Va amintiti ca in iulie, cand s-a liberalizat activitatea de furnizare a gazelor naturale catre clientii casnici, am atras atentia ca se pot plati facturi mai mici cu pana la 150 lei pe luna de iarna in cazul in care consumatorii casnici schimba furnizorul sau contractul. Similar este si pe piata energiei electrice: consumatorii trebuie sa se informeze, sa compare preturile si conditiile contractuale ofertelor concurentiale si sa aleaga oferta pe care o considera a fi cea mai buna", a aratat oficialul Concurentei.Acesta a mai spus ca reprezentantii institutiei pe care o conduce vor fi foarte atenti la modul in care decurge procesul de liberalizare, astfel incat sa preintampine eventuale actiuni de blocare a migratiei clientilor catre alti furnizori."Actiunile de monitorizare a pietelor de energie electrica si gaze naturale vor continua in perioada urmatoare si vom interveni prin utilizarea tuturor instrumentelor legale pe care le avem la dispozitie, in principal prin investigarea cazurilor de abuz de pozitie dominanta si a intelegerilor anticoncurentiale. De asemenea, vom continua colaborarea cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru a preintampina eventualele comportamente incorecte ale furnizorilor de energie electrica", a completat presedintele Consiliului Concurentei.De la 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica va fi complet liberalizata, iar ANRE nu va mai stabili preturile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul traditional si se vor numi preturi de serviciu universal.Consumatorii fie raman cu actualele contracte, la preturi de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie incheie alte contracte in piata libera.Potrivit calculelor Asociatiei Energia Inteligenta, pe baza datelor din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, cel mai mult se va scumpi electricitatea pentru clientii casnici ai Enel Distributie Banat, respectiv cu 26%. Urmeaza Enel Distributie Muntenia (inclusiv Capitala), unde electricitatea se va scumpi cu 23%, Enel Distributie Dobrogea, cu scumpiri de 18%, Electrica Transilvania Sud si CEZ Distributie, cu 17% fiecare.La clientii Electrica Muntenia Nord, pretul creste cu 15%, la Electrica Transilvania Nord, cu 14%, iar la E.ON Distributie, cu 13%.Aceste preturi sunt cele mai mari din piata si, in opinia Asociatiei Energia Inteligenta, vinovata pentru situatia creata este Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) care nici nu a informat consumatorii ca piata urmeaza sa fie liberalizata, dar nici nu a pregatit optim procesul din punctul de vedere al legislatiei secundare.