Consolidarea creditelor sau cum sa scapi mai usor de presiunea datoriilor la banca

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, cum poti proceda atunci cand ai prea multe datorii.Consolidarea creditelor se refera la unificarea tuturor ratelor intr-una singura, mai mica decat suma tuturor ratelor, dar si, in unele cazuri, la o dobanda mai buna. Este posibil ca aceasta sa iti vina cu o perioada mai lunga de creditare, dar macar scapi de problemele financiare acumulate la un moment dat.In felul acesta, gestionarea datoriilor va fi mult mai putin stresanta, chiar daca, per total, va trebui sa rambursezi mai mult decat mai aveai in cazul sumei provenite de la restul creditelor, cand erau individuale.Cu titlul de exemplu: ai trei credite cu rate a cate 500 de lei, pentru inca 3 ani, la dobanzi de peste 9% - pentru ca poate acesta era nivelul atunci cand te-ai imprumutat. In cazul in care nu te mai descurci cu plata ratelor, banca poate face o refinantare, sub forma unei consolidari a creditelor, si iti poate oferi un un credit cu rata de 1.200 de lei, dar pe o durata de, poate, 4 ani. In felul acesta, se reduce presiunea financiara pana iti vei reveni.